06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:03Öğle 13:23İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:54
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.569 0.12
  • Altın: 220,635 0.38
  • Dolar: 5,2162 0.28
  • Euro: 5,9390 0.13

Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz

»
Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz
Menderes'te bir eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı eşeğe hayvanseverler sahip çıktı.
Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz

Değirmendere köyünde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşeğe işkence yapıldığı bilgisine ulaşan havyanseverler jandarmaya şikayette bulundu. Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile köye giden jandarma ekipleri, ahırda kuyruğu satırla kesilmiş eşek buldu.

Dernek üyeleri yaralı eşeği, Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdü. Burada tedaviye alınan eşeğe gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ise olayla ilgili köyde yaşayan E.Ö.'yü gözaltına aldı. E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği, 'Nazkız' adını verdikleri eşeği kendi bünyelerinde bulunan barınakta koruma altına aldı.

Derneğin yönetim kurulunda bulunan Zehra Gülten, eşeğe işkencenin yanında aynı zamanda gözaltına alınan kişi tarafından para karşılığı tecavüz ettirildiğini öne sürdü. Menderes Belediyesi veterinerliği tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten, "1 Şubat'ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı. Eczaneden ilaç aldık. Daha sonra Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdük. Burada sağ olsun belediyemiz çok ilgilendi. Kanamasını durdurduk. Burada yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınan kişi para karşılığında hayvana tecavüz ettiriyormuş. O şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış. Biz böyle kişilerin hayvanlardan uzak durmasını istiyoruz. Dünyada hayvanlar insanlara zarar vermez. İnsanlar maalesef hayvanlara zarar veriyor. Kötü hayvan yoktur ama kötü insan vardır. Bu hayvan o kadar etkilenmiş ki yanına gelen erkeklerden çekiniyor. Hayvana tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğu kesilmiş. Bu çok acı bir şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. O kişiden şikayetçi olduk" dedi.

Öte yandan, hayvana işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan E.Ö.'nün ağabeyine saldırması üzerine tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hande Yener'den popçu itirafı dedirten sözler: Biz alkış bağımlısı zavallılarızHande Yener'den popçu itirafı dedirten sözler: Biz alkış bağımlısı zavallılarızHande Yener'den popçu itirafı dedirten sözler: Biz alkış bağımlısı zavallılarız
Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüzKuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüzMenderes'te bir eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı eşeğe hayvanseverler sahip çıktı.
İntihar girişimine canlı yayınİntihar girişimine canlı yayınAntalya’da tedavi olamadığı gerekçesiyle bunalıma giren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Tedavi edilme sözüyle ikna edilen gencin intihar girişimini meraklı kalabalık ilgiyle izledi
Markete gitmeye üşenince evinin balkonuna teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince evinin balkonuna teleferik kurduRize'de yaşayan Gökhan Gökdemir, markete gitmeye üşenince evinin balkonuna 200 metrelik bir ilkel "teleferik" kurdu.
Değirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyorDeğirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyorDüzce'de değirmencilik mesleğini üç kuşaktır sürdüren 79 yaşındaki İsmail Yıldız, un öğüterek geçimini sağlıyor.
''Bu değirmen aç bırakmaz"''Bu değirmen aç bırakmaz"Düzce'de değirmencilik mesleğini üç kuşaktır sürdüren 79 yaşındaki İsmail Yıldız, un öğüterek geçimini sağlıyor. ''Bu değirmen aç bırakmaz" diyor.
  • Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi04 Şubat 2019 Pazartesi 08:50
  • Gamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımları01 Şubat 2019 Cuma 09:33
  • "Şerefim ve namusum zedelendi"01 Şubat 2019 Cuma 09:21
  • İzmir'de kopan kaya parçası eve girdi01 Şubat 2019 Cuma 08:27
  • Polat Alemdar boşanıyor30 Ocak 2019 Çarşamba 11:38
  • Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı30 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
  • Asker eğlencesinde polise ateş açtılar30 Ocak 2019 Çarşamba 09:12
  • "Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür"30 Ocak 2019 Çarşamba 08:52
  • Attığı mesaj dayağın kanıtı oldu30 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
  • Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı30 Ocak 2019 Çarşamba 08:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri