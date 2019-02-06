Arda Turan battı!

Futbolcu Arda Turan'ın 'yeni nesil lokanta' konseptiyle üç yıl önce Şişli'de açtığı 'Arşiv' battı. 3 milyon liraya mal olan Arşiv'e alıcı da bulamayan Turan, restoranı kapattı.

Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatındaki çalkantılarla da gündemde olan Arda Turan, ticari hayatta başarılı olamadı. Barcelona'da forma giydiği dönem Şişli'de 'Arşiv' adlı lokanta açan Arda, işyerinin kapısına sessiz sedasız kilit vurdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Şişli'de orta ve üst fiyat segmentiyle açılan restoran bir türlü hedeflediği müşteri kitlesine ulaşamadı. Komşu esnaflar da, kendileri için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebildiler ne de Arap turistleri" açıklamasında bulundu.

3 MİLYON LİRAYA MAL OLMUŞTU

Arşiv, 'yeni nesil lokanta' konseptiyle Şubat 2016'da açılmıştı. Arda Turan ve Cemal Sarıhan'ın ortaklaşa açtıkları 150 kişilik lokanta 3 milyon liraya mal olmuştu. Restoranda kullanılan tüm malzemelerin çeşitli illerden organik olarak temin edileceğini belirten Arda, Instagram hesabından, "Türk mutfağı restoranımız açıldı. Şişli'de sevgi var, muhabbet var. Bekleriz efendim" ifadelerini kullanmıştı.



ZİNCİR HALİNE GETİRECEKLERDİ

Ticaret hayatına oldukça iddialı başlayan Arda Turan, Sarıhan'la kurduğu lokantayı Türkiye'de zincir haline getirmeyi planladıklarını belirterek, Avrupa'da da şube açma planları yapmıştı.

OTEL PROJESİ DE DAVALIK OLDU

Arda Turan'ın Beyoğlu Sütlüce'de otel açma projesi de, yıkılan bir bina nedeniyle kesintiye uğramıştı. 3 katlı bina, yan taraftaki bir inşaat kazısı sırasında çökmüştü. Daire sakinleri zamanında binayı boşalttığı için herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bina içindeki eşyalarla birlikte tamamen yıkılmıştı. Yan taraftaki inşaat kazısının ise Arda Turan'ın açmak istediği otel projesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bir anlaşmaya varılmaması üzerine de bina sakinlerinin Arda Turan'a dava açtıkları ortaya çıkmıştı.