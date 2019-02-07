07 Şubat 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılacak

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İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ihtiyaç kredilerinin 60 aya kadar yapılandırılacağını duyurdu.
İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılacak İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılacak İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılacak

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