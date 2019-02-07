Bakanlık Ali İhsan Varol'un beraat kararına itiraz etti

Sunucu Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde "Şikayet kalksa da ortada suç var" dendi.

Eşi Ayşe Varol, kendisine yumruk attığı iddiasıyla sunucu Ali İhsan Varol'dan şikayetçi olmuştu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

Yargılama devam ederken Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü ve Varol beraat etti. Ancak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, karara itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bakanlığın itiraz dilekçesinde; 'Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez' denildi. Ancak mahkeme, bakanlığın itirazını yersiz buldu.