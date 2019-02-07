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Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler köyü muhtarlığına ikinci defa aday olan Ali Sevinç, kendisine rakip çıkan oğlu Zafer Sevinç'i evlatlıktan reddettiğini duyurdu.
Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddetti
Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddetti Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddetti Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddetti

İnternet sitelerine düşen habere göre, aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürüten 64 yaşındaki Ali Sevinç, köy muhtarlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ancak Ali Sevinç'in karşısına bu defa 34 yaşındaki oğlu Zafer Sevinç çıktı.

Ali Sevinç, oğluna çok kızgın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim öyle bir oğlum yok. Evlatlıktan da reddettim. Zaten bir yıldır görüşmüyoruz. Karşıma aday olarak çıktı. Bakalım kazanabilecek mi? Seçmen sayısı 210 olan köyde muhtarlık için sekiz aday var. Bakalım kim kazanacak".

31 Mart'taki yerel seçimlerde 237 nüfusa sahip köyde 199 seçmen oy kullanacak.

 

 

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