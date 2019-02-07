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Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı

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Bursa'da konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, sinir krizini geçirdi, elindeki bıçağı karnına sapladı.
Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı
Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinde alkol alan Bircan C. (20) ayrıldığı erkek arkadaşı Timuçin A.'yı (45) son kez konuşmak için evine çağırdı. Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Genç kadın Timuçin A.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. İHA'nın haberine göre; saldırgan şahıstan korunmak için kendisini odaya kilitleyen Timuçin A. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Eski sevgilisinin kendisini odaya kilitlemesi üzerine sinir krizi geçiren genç bıçağı karnına sapladı. İkametten gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin içerisinden bağrışma sesleri gelmesine rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine levye ve çekiç yardımıyla çelik kapıyı kırarak içeri girdi.

Yerde kanlar içerisinde yatan Bircan C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı kadını karnına sapladığı bıçakla beraber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Timuçin A.'yı ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkezi'ne götürdü. Sinir krizi geçirerek kendisine bıçak saplayan Bircan C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

 

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