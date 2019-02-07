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Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar

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Bitlis'te köy sakinleri, hayvanlarını beslemek için sonbaharda yüksek kesimlerde kesip biriktirdikleri meşe dallarını, kışın karla kaplı bölgede kızaklarla köye indiriyor.
Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar
Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar

Bitlis'te köy sakinleri, sonbaharda yüksek kesimlerde kesip biriktirdikleri meşe dallarını kışın kızaklarla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'te vatandaşlar, hayvanlarını beslemek için birçok zorluk yaşıyor.

Hizan ilçesine 20 kilometre mesafedeki Yoğurtlu köyünün sakinleri, hayvanlarını beslemek için sonbaharda yüksek kesimlerde kesip biriktirdikleri meşe dallarını, kışın karla kaplı bölgede kızaklarla köye getiriyor.

Köy sakinleri kara bata çıka taşıdıkları meşe dallarındaki yapraklarla hayvanlarını besliyor, dalları ise yakacak olarak kullanıyor.

Besici Nezir Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bölgede çok sert geçtiğini ifade etti.

Kızaklarla meşe dallarını taşımanın hem zorlu hem de eğlenceli olduğunu anlatan Karabaş, "Kestiğimiz meşe dallarını çığ tehlikesine rağmen binbir zorlukla üç kilometre taşıyarak köye indiriyoruz. Köyde kar kalınlığı yer yer 3 metre ve yollarımız çamurlu. Kızaklarla ilerlediğimiz için bazen eğlenceli de oluyor." dedi.

Köy sakinlerinden Maşuk Karabaş ise çığ tehlikesine aldırış etmeden hayvanları için yiyecek taşıdıklarını dile getirerek, "Kullandığımız kızaklar da tehlikeli ama buna rağmen taşıyoruz. Hayat şartları zor." diye konuştu.

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