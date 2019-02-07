Özhaseki'nin keyfi yerinde: Öndeyiz ve çok da keyifliyiz

MHP'nin de desteklediği AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın önde olduğu iddialarını algı operasyonu olarak yorumladı ve "Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK'te yayımlanan 40 programına konuk oldu. Özhaseki, 'Anketlere göre Ankara yarışında kim önde?' sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

Özhaseki, son anketlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki Ankara yarışında önde olduklarını söyledi ve "Ülkemizdeki seçimlerden önce ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK’nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar" dedi.

İşte Mehmet Özhaseki'nin ilgili açıklamaları;

"Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz. AK Parti ile MHP’nin ittifakı Cumhur İttifakı ve ben bu ittifakın adayıyım. Günümüzde insanlar bu ittifakı çok önemsiyor. Hakikaten önümüzde belki geçmişte atlattığımız ama tehlike olarak çıkabilecek bir takım daha tehditlerin olduğu ortamda bu ittifakı önemseyerek devam ettiriyoruz. Ancak bizim rakibimiz ve onun yanındaki parti ne yazık ki algı operasyonu konusunda oldukça başarılılar. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. Kendi insanlarını motive edebilmek için ilk günden itibaren yapıyorlar. Adaylar açıklanmadan bile bunu yapmaya başladılar.

Bütün bu işleri yaptıktan sonra arkasında başka bir şey olduğunu seziyoruz.

Ülkemizdeki seçimlerden önce Ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK’nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar. İzmir’de bir CHP’li bir aday seçimi kazandığında YSK’dan mazbatasını alıyor mu? Alıyor. Kazanamadığınız zaman neden böyle yapıyorsunuz? Yapılan sadece algı operasyonu."