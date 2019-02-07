İşte SP'nin KONYA adayı

Saadet Partisi, Milli Görüş'ün önemli illerinden Konya'da adayını belirledi. SP'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar oldu.

SP, Meram ve Karatay belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Partinin Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir adayı Hasan Hüseyin Uyar, Karatay adayı Sinan Toprak, Meram adayı Hüseyin Saydam oldu.

Hasan Hüseyin Uyar kimdir?

Konya’nın Hadim ilçesinde 1975 yılında doğan Hasan Hüseyin Uyar, Konya İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Uyar, Refah Partisi Konya ve İstanbul İl Gençlik Kolları’nda, Milli Gençlik Vakfı’nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 2011 ve 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Adayı oldu. Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı yapan Avukat Hasan Hüseyin Uyar evli ve 3 çocuk babasıdır.