Albayrak: Yeni başarı hikayesini hep beraber yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız." ifadelerini kullandı.

"Şubat, mart, nisan ve mayıs ayları reel sektörün likidite açısından rahatladığı bir döneme işaret edecek." diyen Bakan Albayrak, "Şubat ayı, bankacılık likiditesinde ocak ayından daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarının yoğun bir iletişim içinde hareket ettiğini söyledi.

"Fırsatçıların milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz"

Bakan Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.