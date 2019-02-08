CHP'de deprem! Hamzaçebi istifa etti

Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.



CHP'li Akif Hamzaçebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



MYK'DA KAVGA ÇIKTI!



Hamzaçebi'nin istifasıyla ilgili haber7'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; Hamzaçebi'nin İstanbul Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç'ın hakkındaki iddialar nedeniyle yeniden aday olmasını istemediği öğrenildi. CHP MYK toplantısında sert restleşmeler yaşanırken, tartışma sözlü kavgaya kadar vardığı ifade edildi. Hamzaçebi Maltepe'de Ercan Köymen isminde israr etti.



PEŞ PEŞE BIRAKTILAR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,bugün Ali Kılıç'ı Maltepe Belediye Başkan adayı olarak açıklaması sonrası önce CHP Maltepe ilçe teşkilatı ardından da Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.