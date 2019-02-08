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Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

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Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.
Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

"Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, büyükşehir belediyesi, gerek Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerekse UMKE'ler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin kurtarma ekipleri, hakikaten insanüstü bir gayretle çalışmalara devam ediyorlar. Duamız, gayretimiz ve çalışmalarımız enkazın altında şu anda bulunan vatandaşlara sağ salim şekilde erişilebilmeleridir. Bunun için hakikaten çok titiz ve önemli bir çalışmayı arkadaşlar ortaya koyuyorlar."

Enkaz altında kalan yakınlarını sabırla ve metanetle bekleyen ailelere şükranlarını ileten Soylu, "Allah sabırlarını arttırsın, hepimizin, bütün milletimizin, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Çünkü onların da gayretleri, moralleri önemli. İnşallah şu anda bu çalışmalar, bu dediğim ölçüler seviyesinde yürümektedir. Allah, bizim de buradaki çalışan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Enkaz altından ses geliyor mu?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Son aldığımız kardeşimize (Azra Havva Tekgöz) ulaştığımız sese kadar şu anda bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı ve olumsuz bir durum olarak da algılanmamalıdır. Bunun böyle algılanması da yanlış olabilir. Onun için bütün umutlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sesin gelmesi ya da gelmemesi çalıştığımız katlarla ve çalıştığımız seviyeyle alakalıdır. Biz zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışmak zorundayız. Arkadaşlarımız da hakikaten uyumadan, gözünü kırpmadan bir mücadele ortaya koyuyor. İnşallah umutlarımızı devam ettirip, enkazın altında sağ salim ulaşabilmeyi hedefliyoruz."

"İklim olumsuzluğu söz konusu değil"
Bakan Soylu, olaya ilişkin soruşturmanın bütün yönleriyle yapıldığını aktarırken, yakın zamanda ilgili değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. 

İklim şartlarının çalışma koşullarını aksatmadığına dikkati çeken Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Şu andaki iklim bizim çalışmalarımızda bir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde devam ediyor. Yani öyle bir problemimiz şu anda yok. Dün akşamki ılıman havayla, sabaha karşı olan havayla, bugünkü hava arasında herhangi bir problem yok. Zaten, çalışılan yeri sizler de sürekli görüyorsunuz, böyle bir olumsuz iklimden etkilenen yavaşlama da söz konusu değil. Tam tersi herkesin büyük bir gayreti söz konusu. Teknolojik imkanlar kullanılıyor ve böyle bir iklim olumsuzluğu söz konusu değil." 

Çalışmalarda şu an 4. katta olduklarını belirten Soylu, "Arka taraf farklı, ön taraf farklı. Bina arkaya daha esneyerek çökmüş öne yığılarak çökmüş ama bir taraftan o katlardan gidiliyor bir taraftan da aynen dün akşamki bugün gibi farklı alanlardan farklı bölgelerden tünellerle altına girilerek çalışılıyor." dedi.

"Bir riskle karşı karşıya kalmadan bu kurtarma çalışmasını tamamlamak istiyoruz"
Bakan Soylu, yan taraftaki binanın çökme ihtimali ve olası durumda ekiplerin durumu hakkında sorusuna, "Anı anına izliyoruz. Meselenin riskli olduğunu biliyoruz." yanıtı verdi. Söz konusu binada kolonları, kirişleri riski göz önüne alarak binanın içerisine girerek kontrol ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü enkazın altında vatandaşlarımız var. Çalışmayı aksatmamamız lazım. Dün de fark ettiniz, yaklaşık bir keresinde 5-10 dakika, birinde de 40 dakika çalışmayı durdurduk ama önemli olan şu, oradaki bütün hareketlilikleri izliyoruz. Sadece o yöntemle değil, arkadaşlarımız başka tekniklerle de bunu izliyorlar. Tabii, inşallah böyle bir riskle karşılaşmayız ama bir risk var. Yani riskin olmadığını söylemek, son derece yanıltıcı olur. Çünkü aşağıdaki kolonları, kirişleri ve oradaki bir takım kopmaları hafif esnemeleri görebilme fırsatına sahip olabildik ama anı anına da izliyoruz. İnşallah böyle bir riskle karşı karşıya kalmadan bu kurtarma çalışmasını tamamlamak istiyoruz."

İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 13 kişinin ve hayatını kaybeden 11 kişinden kimliği tespit edilen 10'unun isimlerini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta saat 15.59'da çöken binanın enkazında, AFAD Arama Kurtarma Birlikleri başta olmak üzere görev yapan ekiplerin, büyük bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, şu ana kadar 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 11 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 

1- Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi 

2- Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH) 

3- Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH 

4- Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında, yoğun bakımda Kartal EAH 

5- Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH 

6- Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH 

7- Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

8- Bahriye Aktar 75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

9- Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

10- Ali Alemdar 75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

11- Hüsniye Yaman 59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

12- Leyla Yaman 63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

13- Azra Havva Tekgöz, 6 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

Olayda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenler ise şöyle:

1- Ayşe Alemdar

2- Yıldız Gündüzoğlu

3- Fatma Karaman

4- Mustafa Alemdar

5- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi)

6- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi)

7- Erdoğan Alemdar

8- Saime Alemdar

9- Ecrin Alemdar

10- Eslem Alemdar

 

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