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Yaya geçidinde halk oyunu oynadılar

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Tokat'ta halk oyunları ekibinde bulunan kız öğrenciler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla yaya geçidinde halk oyunu oynadı.
Yaya geçidinde halk oyunu oynadılar
Yaya geçidinde halk oyunu oynadılar Yaya geçidinde halk oyunu oynadılar Yaya geçidinde halk oyunu oynadılar

Tokat'ta halk oyunları ekibinde bulunan kız öğrenciler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla yaya geçidinde halk oyunu oynadı.

Tokat Gönüllüler Grubu Halk Oyunları Ekibi'nde bulunan lise öğrencisi 15 kız, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlik yapmak istedi.

Bu kapsamda Köprübaşı mevkisindeki yaya geçidine gelen kız öğrenciler, yayalara yeşil ışık yanınca yola çıkıp halk oyunu oynadı.

Yayalara kırmızı ışık yanınca yol kenarında bekleyen öğrenciler, yeşil ışık yandığında yeniden halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrenciler, yaklaşık 15 dakika boyunca bunu tekrarladı.

Etkinlik sırasında trafik polisleri de güvenlik önlemi aldı.

Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın başlattığını projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kendilerinin de farklı bir etkinlikle projeye destek verdiklerini söyledi.

Kız öğrencilerden Ülkühan Erdoğan da insan hayatının önem taşıdığını, uygulamayı neşeli hale getirerek örnek olmak istediklerini dile getirdi.

Halk oyunları ekibinin lideri Fatma Esin Tuna ise yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturmak ve insanları uyarmak istediklerini ifade etti.

 

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