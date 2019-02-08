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Evinde iple asılı bulundu

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Evinde iple asılı bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40),yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evinde iple asılı bulundu Evinde iple asılı bulundu Evinde iple asılı bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Denizli'nin merkez Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları, yaşadığı eve gitti. DHA'nın haberine göre; kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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