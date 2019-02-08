İttifak 49 ilde bir kez daha gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha gözden geçirilecek. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Geriye kalan 49 ilde de ittifak için bir çalışma başlatılması kararı alındı. Ancak bu 49 ilin 49'unda da ittifak olacağı anlamına gelmiyor. Belirli kriterlere göre eleme yapılacak. Buna göre ittifak genişletilecek.

Bu çalışmayı AK Partili Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz yönetecek. Aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi olan 19 Şubat'a kadar bu çalışma bitirilecek ve ittifakın genişletilmesine yönelik iki isim ter dökecek.

İTTİFAKIN ÖNCELİK VERİLECEĞİ ŞEHİRLER

Birinci başlıklardan birisi kayyum belediyeleri. HDP'nin kazandığı ve sonra kayyuma devredilen Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli iki partiden bu iki isim ele alacak ve ittifak yapılıp yapılamayacağına bakacaklar.

Aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı ittifak da vardı. Büyükşehirler haricinde 27 ilde ittifak kararı almışlardı. Osmaniye'yi düştüğümüzde iki partinin de 26 ildeki ittifak da iki ismin gündeminde olacak. Buralarda da ittifak için zemin yoklanacak.

Kriter de Erdoğan ve Bahçeli tarafından dillendirilen 'beka seçimi' ifadesi birinci unsur. İkinci unsur ise yerel seçim başarısı. İki parti de bu ana unsurlardan yola çıkacak.