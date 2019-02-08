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Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır

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“İç Anadolu’nun Akdeniz’i” Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yeşillik üretimi yapan çiftçiler de nakliyeciler de masraflardan şikâyetçi.
Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır
Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır

Çiftçi Sedat Uyaroğlu; masraflarının ağır olduğunu belirterek, “Ekimi, suyu, işçiliği masrafımız çok. Gübre pahalı, taşımacılığı, komisyonu var. Çiftçi nakliye parasını kendi cebinden veriyor. Halin komisyonudur, stopajıdır, nakliyesidir, kazanılan paranın yüzde 35-40’ı gider” dedi.

Nakliyeci Ali Kâhya ise kazançlarının yarısını petrole ödediklerini ifade etti.

Meyve ve sebze fiyatları çarşı-pazarda el yakarken, çiftçi de nakliyeci de masraflardan şikayet ederek para kazanamadıklarını ifade ediyor.

Eskişehir’in, “İç Anadolu’nun Akdeniz’i” diye anılan Sarıcakaya ilçesindeki seralarda yeşillik üretimi yapan çiftçiler de, ürünleri ilçe halinden büyük şehirlere taşıyan nakliyeciler de yeterli kazanç sağlayamamaktan şikâyetçi.

Ilıman iklimi sayesinde kış ayları boyunca seralarda roka, maydanoz, yeşil soğan, dereotu gibi yeşillik üretimi yapılan Sarıcakaya’daçiftçilik yapan Sedat Uyaroğlu, masraflarının ağır olduğunu belirterek, “Ekimi, suyu, işçiliği masrafımız çok. Gübre pahalı, taşımacılığı, komisyonu var. Satışta kârımız desek yevmiyemizi anca alırız biz bu işten. Masraflar ağır olduğu için para kazanılmaz. Çiftçi nakliye parasını kendi cebinden veriyor. Halde masrafımız çok. Halin komisyonudur, stopajıdır, nakliyesidir kazanılan paranın yüzde 35-40’ı gider” dedi.

NAKLİYE KAZANCIMIZIN YARISINI PETROLE ÖDÜYORUZ

Çiftçilerin ürettiği malları tüketiciye ulaştırmak için büyük şehirlerdeki hallere taşıyan ve aynı zamanda pazarlar da satan Ali Kâhya ise, rokaya 10 kuruş kâr payı koyarak 1 liraya sattıklarını ifade etti.

Kâhya, kazandıkları paranın 3 sene önceyle şuanda aynı olduğunu, fiyatların masraflardan dolayı yüksek olduğunun altını çizerek şunları söyledi;

“Boş sepetin tanesi 1 liradır ve tek seferlik kullanılıyor. Lastik, kâğıt, ambalajlama masrafı, işçilik bunlar ve nakliye ortalama 1 demet roka için 40 kuruşa denk geliyor. Pazarlarla satmak için rokayı 50 kuruşa alsak zaten masraflarla birlikte 90 kuruşa denk geliyor. 10 kuruşta biz almazsak zaten bu işi devam ettiremeyiz. Biz de burada 10 kişi çalıştırıyoruz. Mesela mazot biz nakliye işine başladığımızda 3 buçuk liraydı şuanda 6 lira 10 kuruş. Zaten biz kazancımızın yarısını petrole ödüyoruz. Şoför 3 sene önce 2 buçuğa çalışıyorsa şuan bir şoföre 4 bin lira veriyoruz. Bizim kazandığımız para her zaman aydı.”

 

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