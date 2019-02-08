Üvey oğlu mirastan pay istedi

İşadamı Akşit Togay, iki yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Oğlu Berdan Togay da babasının ölümünün ardından Öncel'e hem tereke davası hem de Kemerburgaz'daki villa için ecrimisil davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk ve İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde iki ayrı dava açan Togay'ın dava dilekçesine göre işadamının Kemerburgaz'da villası, Şile'de bir yazlık konutu ve bir aracı vardı.

Dava dilekçesinde "İşadamıyla sanatçı 20 yıldır evliydi. İşadamının ne kadar mirasının olduğunu bilmemekteyiz. Mirastan düşen orandaki payını alabilmesi için terekenin tespiti ile şirketlerdeki mal varlığının, özel kıymetli eşyalarının ve banka hesaplarının terekeye dâhil edilmesini istiyoruz" denildi. Tereke davasının ikinci duruşmasında söz alan Togay'ın avukatı, "Davalı Öncel'in Kemerburgaz'da ikamet ettiği evin alt katında şirkete ait stüdyo bulunmaktadır. Bu stüdyodaki tüm müzik gereçleri de şirkete aittir. Bu araçların tespiti ile stüdyoda keşif yapılmasını istiyoruz" dedi. Öncel'in avukatı Sadettin Dayıoğlu da "Evin altındaki stüdyo muris ve müvekkilimin şahsi evidir. Evin altındaki stüdyo ve içerisindeki eşyalar şirketin mal varlığı değildir. Müvekkilimin şahsi eşyalarıdır. Bu nedenle talebin reddini istiyoruz" diye konuştu.

KİRA PAYI VERİLSİN

Togay, babası ile Öncel'in birlikte oturdukları Kemerburgaz'daki villa için ecrimisil davası da açtı. Togay'ın avukatı, "Davalı Kemerburgaz'daki villada tek başına kalmaktadır. Villanın aylık kira geliri 6 bin dolardır. Müvekkilimin hissesine düşen aylık kira bedeli 2 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla, davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini istiyoruz" dedi.