CHP Maltepe’de kılıçlar çekildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, tartışmalı isimleri listeye alması partisinde isyana yol açtı. Maltepe'de Tuncelili Ali Kılıç’ın tekrar aday gösterilmesi ilçede toplu istifa getirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP’de 31 Mart mahallî seçimleri için aralarında İzmir, Ankara ve İstanbul’un ilçelerinde bulunduğu 16 adayın ismi daha açıklandı. Parti Meclisi’nin (PM) son toplantısında kalan adayları belirlemek için yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce PM onayından geçemeyen tartışmalı isimleri bu defa yetkisini kullanarak aday yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Etimesgut belediye başkan adayı olarak, terör örgütü FETÖ’den gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi. Çelik, 2017 yılında FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. On üç gün gözaltında kalan Çelik daha sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Etimesgut için günlerdir Ankara kulislerinde ismi konuşulan CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka ise büyük şok yaşadı. CHP’nin Etimesgut adayı olmaya hazırlanan Nazlıaka son açıklamasında “Ankara’da seçim kazanmak için Etimesgut ilçesini almak çok önemli. Etimesgut adayı olursam, zafer vadediyorum” demişti.

Uzun süredir tartışmalara neden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday gösterildi. Daha önce Muğla Yalıkavak’ta belediye başkanlığı yapan Saruhan, CHP İlçe Teşkilatından istifa edip bir süre sonra partiye dönmüştü. Bodrum’da dokuz senedir belediye başkanlığı yapan Mehmet Kocadon’a 28 Ocak’ta yapılan PM toplantısında onay çıkmamıştı.