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Bakan Dönmez'den kadro müjdesi!

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Bakan Dönmez'den kadro müjdesi!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 maden sahasının devriyle kömür üretiminin daha da artacağını söyledi.
Bakan Dönmez'den kadro müjdesi! Bakan Dönmez'den kadro müjdesi! Bakan Dönmez'den kadro müjdesi!

Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

 

Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

*Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.

*Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.

*Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.

*Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.

* Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var.

-Yenilenebilir kaynakların bir değişikliği söz konusu

- Azami derece yerli kaynaklarının kullanımına dikkat etmek ve teşvik etmek gerekir

- Maliyetlerdeki iyileşttirmeler anında fatuıralara yansıtılacak

- Doğu Akdeniz'deki aramalar devam ediyor. İlk İsrail buldu.

- Bu ayın sonu yada gelecek ay ilk neticeyi alacağız. İkinci gemi alımını gerçekleştirdik. 20 Şubat gibi Türk karasularına girecek.

- Karada da aramalarımız var. 35-40 tane de özel sektör araması var.

- Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı.

- Trakya'da doğalgaz bulundu, Pazartesi incelemeye gideceğiz.

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