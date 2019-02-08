Bakan Dönmez'den kadro müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 maden sahasının devriyle kömür üretiminin daha da artacağını söyledi.

Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

*Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.

*Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.

*Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.

*Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.

* Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var.



-Yenilenebilir kaynakların bir değişikliği söz konusu



- Azami derece yerli kaynaklarının kullanımına dikkat etmek ve teşvik etmek gerekir

- Maliyetlerdeki iyileşttirmeler anında fatuıralara yansıtılacak

- Doğu Akdeniz'deki aramalar devam ediyor. İlk İsrail buldu.

- Bu ayın sonu yada gelecek ay ilk neticeyi alacağız. İkinci gemi alımını gerçekleştirdik. 20 Şubat gibi Türk karasularına girecek.

- Karada da aramalarımız var. 35-40 tane de özel sektör araması var.



- Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı.

- Trakya'da doğalgaz bulundu, Pazartesi incelemeye gideceğiz.