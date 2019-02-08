Balıkesir İvrindi’de örnek bir seçim heyecanı

Milyonluk şehirlerin gölgesinde Anadolu’da da iddialı ama kavgasız seçim heyecanı yaşanıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken büyükşehirlerde kızılca kıyamet kopuyor. Anadolu’da da adeta tatlı bir telaş hakim. İnsanların birbirlerini tanıdığı, selamlaştığı, dar zamanda yardımına koştuğu buralarda da iddia var şüphesiz. Ancak daha az gürültülü, kutuplaşmadan ve centilmence…

Biz de milyonluk şehirlerin gölgesinde kalan yerlere çevirdik gözlerimizi. Anadolu’nun o hep şirin diye tabir edilen yerlerinden birine. Durağımız Balıkesir’in İvrindi İlçesi.

İvrindi Balıkesir merkeze 37 km uzaklıkta. Trafiğin olmadığını da düşünürsek pek de uzak sayılmaz. Balıkesir’den Ayvalık’a doğru giderken yol üzerinde. Ulaşımı da oldukça kolay. Balıkesir merkezden İvrindililerin “Birlikler” dediği dolmuşlarla rahatlıkla ulaşılıyor. İlçenin 35 bin nüfusunun yaklaşık yüzde 85’i sayıları 66’yı bulan köylerde yaşıyor.

İlçenin girişinde bir kuzu heykeli karşılıyor misafirleri. Lorunun kıvamı, kelle peyniri, alabalığı ve kestanesi meşhur. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bir ilçe için hiç de şaşırtıcı bir tablo değil bu. Zaten ilçe o kadar durağan ki burada şaşırmak neredeyse mümkün değil. Yine de burayı sevmek için çok sebep var gibi.

SU SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

İvrindi sessiz, sakin ve huzurlu bir yer. Yeşilköy Göleti, Madran Dağı, Büyük Ilıca Köyü Kaplıcaları, Gömeniç Kalesi anılması gereken yerlerden… Çok eski bir yerleşim yeri burası. Köy kent karşımı bir görüntüsü var. İlçede ciddi bir de altyapı sorunu var. Suyu var ancak altyapı problemi sebebiyle yazın yaşadıkları su problemi ulusal basının dahi dikkatini çekmiş.

Kışın havası da oldukça kirli…

İlçeye yeni bir devlet hastahanesi inşa ediliyor. Eskisi pek eski gibi değil ancak yenisi yataklı… Gerek olup olmadığı hususunda ise İvrindili pek karar verebilmiş değil.

İlçe yeşillikler içinde olmasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi buraya bir millet bahçesi inşa ediyor. Millet bahçesinin inşa edildiği yer dere kenarı. Bölge halkının söylediğine göre o bölgede bir de taşkın yaşanmış.

İlçede kahvehanelerin sayısı da insanların buralara ilgisi de çok fazla. Buralar İvrindililer için neredeyse tek sosyalleşme yeri.

İlçe belediye hizmetlerinden hiç nasibini almıyor gibi. Belediye binasındaki tabelası olmasa, İvrindili burada belediyenin varlığını unutabilir. Mevcut Başkan AK Partili. Yaklaşık 15 yıldır görevde. Recai Baytar için kimi vatandaşlar “Akşam evine giderken ayağı bir yere takılsa, orayı düzeltmek bile aklına gelmez” diyor.

SİYASİ EĞİLİM AK PARTİ’DEN YANA

Seçimlere geçmeden önce ilçenin siyasi eğilimlerine bir bakalım.

İlçede siyasete ilgi yüksek. Daha aday adaylıkları sürecinde kahvehanelerde gündemin üst sıralarında yer almaya başlamış seçimler.

Son Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 62 gibi kararlı bir sonuçla İvrindi “evet” demiş.

Genel seçimlerde ise Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 64’lere kadar çıkmış.

Yine de yerel seçimlerde aday faktörü, her yerde olduğu gibi burada da oldukça belirleyici olacak gibi duruyor.

3 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Gelelim yerel seçimlere…

Mevcut Başkan Baytar, bu seçim aday değil. Yerine Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz aday gösterilmiş. İYİ Parti ise geçtiğimiz seçimlerde CHP’den aday olan Aydın Cihan’la giriyor seçimlere. Saadet Partisi’nin adayı ise ilçenin tecrübeli siyasetçisi Hüseyin Güllühan.

AK PARTİ YENİDEN KAZANABİLECEK Mİ?

AK Parti’nin geçtiğimiz seçimlerdeki oy oranının yanı sıra en büyük artısı, İvrindi’de iktidar partilerinin belediye seçimlerini kazanmasının adeta bir gelenek haline gelmiş olması.

Bununla birlikte genelde bürokratların siyasette başarılı olamamaları, her ne kadar İvrindili olsa da belediye başkan adayının Bolu’dan gelmiş olması ve 15 yıllık yönetimden İvrindilinin pek memnun olmayışı partinin eksi hanesinde.

Yine 10’a yakın aday adayının nasıl bir küskünlük oluşturacağı, bunun ne kadarının muhalefete, özellikle de Saadet Partisi’ne, yönleneceği merak konusu. (AK Parti'nin adayı Yusuf Cengiz.)

İYİ PARTİ’NİN ADAYI CİHAN NE YAPACAK?

İYİ Parti’nin adayı Aydın Cihan’ın en büyük artısı geçmiş seçimde yakalamış olduğu başarı şüphesiz.

İvrindi Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı ise bir diğer artısı. Cihan’ın geçen seçimde merkezden çok oy almasına rağmen köylerde aynı başarıyı sağlayamaması en büyük eksilerinden.

Yine ilçenin AK Parti’den önceki başkanının MHP’den olması ve İvrindi’nin o dönemde de bir atılım içerisinde bulunmaması az da olsa Cihan’ı olumsuz etkileyebilir.

CHP ve MHP ise ittifakları gereği seçimlere girmiyor. Geriye Saadet Partisi kalıyor.

DEĞİŞİM TALEBİ SAADET’E SEÇİM KAZANDIRABİLECEK Mİ?

Saadet Partisi’nin adayı Hüseyin Güllühan İvrindi’nin Kocaeli köyünde doğmuş. Merkezde yaşıyor. Bu haliyle hem merkezden hem de köyler oy alabilme potansiyeli taşıması artı değer olarak görülüyor. Yine, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden aday olmuş Güllühan ve başarı sayılabilecek bir oy almış. Bu da bir başka artısı. Tecrübeli bir siyasetçi Hüseyin Güllühan. İvrindili sokaklarında yaşayan ruhu tam olarak üzerinde taşıyor gibi.

İlçede değişimden ve sorunların çözümünden yana bir tavır hissediliyor.

Bu da Cihan ve Güllühan için bir avantaj.

Ancak İvrindi için denenmemiş olan Saadet Partisi. İYİ Parti’nin MHP ile ortak geçmişi olması, Güllühan’ı bu kulvarda bir adım öne taşıyor.

Son sözü tecrübeli siyasetçiye bırakalım. Şunları söylüyor Saadet Adayı:

“Biz seçilirsek İvrindi de İvrindili de kalkınır. Kalabalıklaşmaz ama güçlenir. Gerçek bir kooperatifçilik ortaya koysa belediye hem çiftçimiz hem hayvancımız güçlenir. Ayvalık’a, Edremit’e giden yolun üzerindeyiz. Gerekli adımlar atılsa esnafımız güçlenir. Bir spor salonu, bir yüzme havuzu olsa gençlerimiz güçlenir. Hanımlara yönelik çalışmalar olsa aile yapımız güçlenir. Kültürel etkinlikler olsa bütün bir İvrindi güçlenir. Biz bunları yapmak istiyoruz. Uzmanlarla birlikte çalışarak, belediye kaynaklarını titizlikle kullanarak yapmak istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Bunu tüm Türkiye’de ispat ettik. İvrindi’de de ortaya koymak istiyoruz.”

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