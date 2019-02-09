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İnce CHP'yi yerden yere vurdu!

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İnce CHP'yi yerden yere vurdu!
Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.
İnce CHP'yi yerden yere vurdu! İnce CHP'yi yerden yere vurdu! İnce CHP'yi yerden yere vurdu!

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.

 

CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, aday gösterilmediği için başka bir partiye gitmeyeceğini belirterek, herkesten aynısını yapmasını istedi.

'YANLIŞLAR AĞRI DAĞI'NI AŞTI'

Partililere küsmeme uyarısında bulunan İnce, "Yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama... Aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece-gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum." diye konuştu.

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