11 Şubat 2019 Pazartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:57Öğle 13:23İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 4°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,609 -0.11
  • Dolar: 5,2423 -0.37
  • Euro: 5,9424 -0.55

Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin

»
TESK Başkanı Palandöken, evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek "Böyle olunca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve iki sene geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli" dedi.
Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin
Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda evlenen çiftlerin sayısında azalma olduğunu, bu durumun aynı zamanda 20'den fazla sektörü de etkilediğini bildirdi.

Evlilik alışverişlerinin iç piyasada büyük bir hareketlenme sağladığına dikkati çeken Palandöken, şunları söyledi:

"Bir evliliğin maliyeti 50 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkıyor.

Evlilik kredileri en az 50 bin lira olmalı. Çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmeli. Yaş sınırı da yukarı çekilmeli.

Devletin verdiği teşvikin yanı sıra, üreticiler ve firmalar da elini taşın altına koyarak gençlerin alacağı evlilik paketlerinde indirime gitmeli. Böylece maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen gençlerimiz yuva kurabilir." 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsinFaizi sıfır yapalım gençler evlenebilsinTESK Başkanı Palandöken, evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek "Böyle olunca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve iki sene geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli" dedi.
Lastik taşıtıp 200 lira alıyorlarLastik taşıtıp 200 lira alıyorlarFitness sektöründe girişimciler sınır tanımıyor. Şimdilerde moda kütük, dev TIR lastikleri taşımak ve halat çekmek gibi ağır işler. İnşaatta çalışan bir amelenin 50 liralık yevmiyeyle yaptığı işe benzeyen bu spor için ödenen para ise dudak uçuklatıyor.
Üvey oğlu mirastan pay istediÜvey oğlu mirastan pay istediİki yıl önce ölen işadamı Akşit Togay’ın ABD’de yaşayan oğlu Berdan Togay, sanatçı Nazan Öncel’e mirastan düşen payını alabilmek için dava açtı.
Evinde iple asılı bulunduEvinde iple asılı bulunduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40),yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaya geçidinde halk oyunu oynadılarYaya geçidinde halk oyunu oynadılarTokat'ta halk oyunları ekibinde bulunan kız öğrenciler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla yaya geçidinde halk oyunu oynadı.
Ölenlerin sayısı 11'e yükseldiÖlenlerin sayısı 11'e yükseldiİçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.
  • Suriyeli kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bıraktı07 Şubat 2019 Perşembe 10:48
  • Bakanlık Ali İhsan Varol'un beraat kararına itiraz etti07 Şubat 2019 Perşembe 10:33
  • Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlar07 Şubat 2019 Perşembe 09:55
  • Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladı07 Şubat 2019 Perşembe 08:43
  • Arda Turan battı!06 Şubat 2019 Çarşamba 13:00
  • Hande Yener'den popçu itirafı dedirten sözler: Biz alkış bağımlısı zavallılarız06 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz06 Şubat 2019 Çarşamba 10:08
  • İntihar girişimine canlı yayın06 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
  • Markete gitmeye üşenince evinin balkonuna teleferik kurdu06 Şubat 2019 Çarşamba 09:31
  • Değirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyor04 Şubat 2019 Pazartesi 12:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri