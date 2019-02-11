Faizi sıfır yapalım gençler evlenebilsin

TESK Başkanı Palandöken, evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek "Böyle olunca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve iki sene geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda evlenen çiftlerin sayısında azalma olduğunu, bu durumun aynı zamanda 20'den fazla sektörü de etkilediğini bildirdi.

Evlilik alışverişlerinin iç piyasada büyük bir hareketlenme sağladığına dikkati çeken Palandöken, şunları söyledi:

"Bir evliliğin maliyeti 50 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkıyor.

Evlilik kredileri en az 50 bin lira olmalı. Çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmeli. Yaş sınırı da yukarı çekilmeli.

Devletin verdiği teşvikin yanı sıra, üreticiler ve firmalar da elini taşın altına koyarak gençlerin alacağı evlilik paketlerinde indirime gitmeli. Böylece maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen gençlerimiz yuva kurabilir."