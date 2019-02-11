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İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı

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Ağır ticari araç pazarı son 10 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Sektör 2017'ye göre yüzde 36 daraldı. 2018 yılında mega inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığı kaydedildi.
İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı
İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı

Türk otomotiv sanayisi, ihracatı ve iç pazarıyla birlikte, 2019 yılına hızlı bir giriş yapamadı. Sanayinin tüm kollarındaki kayıplar, sektörün her köşesine sıçradı. Ticari araç tarafında 2019 yılında üretim dün bahsettiğimiz gibi Ocak ayında yüzde 1 seviyesinde azaldı. Ağır ticaride ise bu rakam yine geçen yıla göre, yüzde 25 kayıp yaşadı. Bir tek hafif ticari araçta yüzler yüzde 1'lik artışla güldü. Böylece OSD verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı.

Ticaretin en hızlı olduğu tarafta da kaybın büyük olduğu görülüyor. Özellikle ağır ticari araçta yaşanan düşüşün ticarete de etkisi oldukça büyük. Rakamlara bakacak olursak, ağır ticari araç pazarı 2018 yılını 6 bin 145 çekici, 5 bin 609 adet kamyon olmak üzere toplam 11 bin 754 adetlik satışla tamamladı.

Pazar son 10 yılın en düşük seviyesinde tamamlanırken, 2017 yılına göre yüzde 36.5 daraldı. Sektörün değerlendirmesini yapan Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 2018 yılında mega inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını ifade etti. Eksin "Ağır ticari araç çekici pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif hissedildi. Markamız 2018 yılını toplamda bin 177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında bin 31 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu" açıklamasında bulundu. 2019 yılını da değerlediren Eksin şöyle devam etti:

"2019 ağır ticari araç pazarının, 10 bin adet seviyelerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır ticari araç pazarının son 20 yılına baktığınızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin adet olduğunu görebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu yıllar içerisinde, pazar sadece üç yıl 10 bin adedin altında kalmış. 2011 yılında ise 37 bin 276 adet ile en yüksek seviyeye ulaşmış. Analizlerde görüyoruz ki toplam ağır ticari araç pazarı dönemsel olarak daralmalar yaşayabiliyor."

30 BİN ADETLER 2020'DE

İlhami Eksin "Bizi geleceğe yönelik umutlu kılan nokta ise; daralmanın sona ermesi ile toplam pazarın, önceki senelerde 25 binin altında kaldığı her sene için tekrar yükselişe geçiyor ve pazarı 30 binlerin üzerine çıkarıyor olması. Dolayısıyla 2020 yılından itibaren toplam pazar, daha önce de olduğu gibi dipten en tepeye çıkabilir ve 30 bin seviyelerinde tamamlanabilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de LNG yakıtla çalışan araçlar öne çıkmaya başlayacak ve pazarın büyüme noktası burası olacak" dedi.

Karar

 

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