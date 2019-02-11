"Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinde gören magazin medyasında yer alan haberlere göre, oyuncu gen haritasını çıkarttı. Haritadan alınan bilgilerle yaşlanmayı durduran ya da yavaşlatan tedaviler uygulanabiliyor.

İki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun önceki gün de orada görülmesi magazin medyasının dikkatinden kaçmadı.

Malum medyada çıkan haberlere göre, Kenan İmirzalıoğlu (45) iki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

Estetik yaptırdığı iddiasını ''20 yıldır böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Bu saatten sonra mı yaptıracağım?'' sözleriyle yalanlamıştı.

Oyuncu, önceki gün yine aynı merkezdeydi. Sabah 10.00'da geldiği poliklinikte 6 saat kaldı.

Çıkışta habercileri görünce şaşırdı. Muhabirlerin ''Geçmiş olsun'' dileklerine teşekkür eden Kenan İmirzalıoğlu bitkin görünüyordu.

Hedef şaşırtmak için ''Son zamanlarda yaygın bir virüs varmış, şifayı kapmışız'' dedi.

Oysaki bu klinikte ağırlıklı olarak medikal estetik ve akupunktur gibi alternatif tedaviler yapılıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun da burada gen haritasını çıkarttığı iddia edildi. Tükürük ve kan örnekleriyle çıkarılan bu harita, genlerin kromozomlar üzerindeki diziliş şeklini belirliyor.

Haritadan alınan bilgilerle yaşlanmayı durduran ya da yavaşlatan, kişiye özel tedaviler uygulanabiliyor.

Bu arada çocuk sahibi olamayan çiftlerin sorunları da çözülebiliyor. Genetik hastalıklar ortaya çıkmadan önlem alınabiliyor.

Kenan İmirzalıoğlu (45) ile Sinem Kobal (32) üç yıl önce evlendi.