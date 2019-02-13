Hak ve adalet gayret ve bedel ister

"Hak ve adalet dediğimiz şey öyle kolay bir söz değildir. ‘Kenar-ı Dicle’de bir kurt kapsa koyunu, gelir de adl-i ilâhi Ömer’den sorar onu’ demek birkaç saniyemizi alır. Ama bunu yerine getirmek büyük bir gayret ve bedel ister"

Milli Görüşçü Kuruluş ve Organizasyonları (MİLKO), Hak ve Adalet Konferansı’nın 5’incisi Samsun’da düzenlendi.

Hak ve adalet merkezli yeni bir dünyanın kurulmasının önemine dikkat çekilen konferansa Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, Millî Gazete Genel Yönetmeni ve Medya ve İletişim Derneği Genel Başkanı Mustafa Kurdaş, MİLKO kuruluşlarının genel başkanları, şube başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konfreransta hak ve adalet merkezli yeni bir dünyanın kurulmasının önemine dikkat çekildi.

ZULME KARŞI DURMALIYIZ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Hak ve Adalet Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm görüyor. Çünkü küfür tek millet olmayı başarmış. Biz birlik olmaya mecburuz, birlik olmayı öğrenmeliyiz. BM raporlarına göre her gün sekiz milyon insan aç yatıyor, 30 bin çocuk ilaçsızlıktan ölüyor. Dünya böyle bir haldeyken biz razı olamayız. Bir tarafta korkunç bir israf varken, diğer tarafta korkunç bir zulüm var. Biz bu zulme karşı durmalıyız. İnanan insanlar olarak hak ve adaleti savunmak zorundayız. Mutlak adalet Allah’ın (C.C.) adaletidir. O’nun düzeni en mükemmel düzendir” dedi.

HAK VE ADALET KOLAY BİR SÖZ DEĞİLDİR

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüşçü Kuruluşların Genel Sekreteri İlyas Tongüç ise programda yaptığı konuşmada, “Hak ve adaletin olduğu toplumlarda mutluluk ve huzurun olduğunu, hak ve adaletin olmadığı toplumlarda ise her türlü sıkıntının olduğunu görüyoruz. Hak ve adalet dediğimiz şey öyle kolay bir söz değildir. ‘Kenar-ı Dicle’de bir kurt kapsa koyunu, gelir de adl-i ilâhi Ömer’den sorar onu’ demek birkaç saniyemizi alır. Ama bunu yerine getirmek büyük bir gayret ve bedel ister” ifadelerini kullandı.

BATILILARIN KAVRAMLARI İLE DÜŞÜNÜYORUZ

Millî Gazete Genel Yönetmeni ve Medya ve İletişim Derneği Genel Başkanı Mustafa Kurdaş da, “Hak ve adalet, Kur’an kavramlarıdır. Müslümanların meseleleri Batılıların kavramlarına teslim edilemez. Batılıların kavramları ile düşünüyoruz. Onların kavramları ile insanlığın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün İslam Birliği önündeki en büyük engel Batılılar değil, biz Müslümanlardır. Klasik savaşlarda bombalarla, silahlarla ülkeler tarumar ediliyor. Psikolojik savaşla umutlar, gönüller tarumar ediliyor. Gönüller yerle bir edildiği zaman ayağa kaldırmak daha büyük zaman alıyor” dedi.