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"Gururumdan yüzümü kapatıyorum" dedi ama tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen yaşlı karı koca tutuklandı. Kocanın "Ben satmıyorum, kanser olduğum için içiyorum", eşinin ise "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" demesi dikkat çekti.
"Gururumdan yüzümü kapatıyorum" dedi ama tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde H.İ. (59) kadın ile A.İ. (62) isimli kocasının evde esrar sattığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda karı kocayı fiziki ve teknik olarak takibe başladı. Takip sonucunda karı kocanın evden esrar satışı yaptığını değerlendirerek operasyon için düğmeye bastı. Polis eve yapılan şok baskında 2 kilo esrar ve 5 bin lira para ele geçirdi. Karı koca ise gözaltına alındı.

'GEBEREYDİM BEN GEBEREYDİM'

Zanlılardan yaşlı kadın adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildiği sırada basın mensuplarını görünce yüzünü kapattı. Basın mensuplarının, "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" sorusuna "gururumdan" diye yanıt verdi. Yaşlı kadın "Gebereydim ben gebereydim, ne yapmışız kötü bir şey mi yapmışız. Kocam kanser hastası, ne uyuşturucu satması" diye tepki gösterdi. Kadının kocası ise basın mensuplarına "Eşime soru sormayın bana sorun" diyerek, "Biz uyuşturucu satmıyoruz. Ben 53 yıldır bu esrarı içiyorum çünkü kanser hastasıyım" dedi.

Karı koca daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle savcılıktan sevk edilen karı koca tutuklandı. 

 

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