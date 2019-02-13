İstanbul'da otelde ölümlü kavga

İstanbul'da lüks bir otelde bir Suudi Arabistanlı ile bir İranlı sıra yüzünden kavga etti, biri öldü.

İstanbul'da lüks bir otelde bir Suudi Arabistanlı ile bir İranlı sıra yüzünden kavga etti, biri öldü.

Suudi Arabistanlı Doktor Khald Mohammedi Barrada (50) cuma gecesi İstanbul Bakırköy’de lüks bir otele geldi.

Resepsiyonda sıra beklediği sırada İranlı kuyumcu A.N. (27) ile arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya girenler kavgayı güçlükle ayırdı. Barrada, şikâyetçi olacağını söyleyince otele polis çağırıldı ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçti. A.N. otelden ayrılırken Barrada, olaydan dakikalar sonra sigara içmek için çıktığı otelin kapısının önünde yere yığıldı. Barrada, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan A.N., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.