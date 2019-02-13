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'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Milletimizi patlıcanla, soğanla, biberle veya dövizle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar. Değil patlıcan biberle; tankınızla, topunuzla ve tüfeğinizle geldiniz bu millet yine dimdik durdu." dedi.
'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar'
'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar' 'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar' 'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimizi patlıcanla, soğanla, biberle veya dövizle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar. Değil patlıcan biberle; tankınızla, topunuzla ve tüfeğinizle geldiniz bu millet yine dimdik durdu, durmaya da devam ediyor." dedi.

Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, AK Parti Elbistan İlçe Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, halkla beraber olan AK Parti'nin her zaman dimdik durduğunu ifade etti.

Oktay, Türkiye'ye yönelik manipülasyonların geçen yıl ağustos ayından bu yana arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaşanan manipülasyonların binde biri 2001'de yapılıyor olsaydı yer yerinden oynardı ama dimdik durduk. Niye? Çünkü Elbistanlı, Kahramanmaraşlı, Malatyalı liderinin dimdik yanındaydı. Ekonomimizi üç kat büyüttük. Ne yaptılar, dövizle saldırdılar. Şimdi ne yapıyorlar? Patlıcanla, domatesle, soğanla saldıracaklarını düşündüler. Onlar düşüne dursunlar, onlar hayal ededursunlar ama bilmedikleri bir şey var, milletimizin dik duruşunu bilmiyorlar. Milletimizi, patlıcanla, soğanla, biberle veya dövizle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar. Değil patlıcan biberle; tankınızla, topunuzla ve tüfeğinizle geldiniz bu millet yine dimdik durdu, durmaya da devam ediyor. Öyle bir dik durdu ki oradan başka bir ittifak çıktı. 16 Temmuz'da bu millet ittifakını kurdu. Kapalı kapılar arkasında hiçbir şey konuşulmadan, liderimizle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli önderliğinde yeni ittifak kuruldu. Dimdik yine ayaktayız. ve ileriye bakıyoruz."

"Kaçtıkları yere kadar kovaladık"

Terörle mücadele çalışmalarına değinen Oktay, "Adı DEAŞ olsun, FETÖ olsun veya PKK olsun hepsiyle mücadele ettik mi? Sınırlarımızın ötesinde de onları kaçtıkları yere kadar kovalamadık mı? Kovaladık, kovalamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Elbistan'ın, Sütçü İmamlarının artık yeni nesilleriyle Türkiye'nin inşaasında görev aldığını anlatan Oktay, Türkiye'nin dört bir yanında kalkınmanın da bu sayede sağlandığını ifade etti.

Elbistan'ın kalkınma hamlesinde de söz sahibi olmasını temenni eden Oktay, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birlikte ve hızlı karar alabilmesi için birlikteliğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Oktay, Cumhur İttifakı ile Elbistan'ın hızlı kalkınacağını vurgulayarak, ilçenin kendi kimliğini kaybetmeden, kendine has kimliğiyle gelişim göstermesini arzuladıklarını kaydetti.

"Bizim gözümüz yaylada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Elbistan ilçesinde belediye konusunda eksik kaldıklarını, bu yüzden Türkiye'de belediyeciliği en iyi bilen insanları büyükşehir ve Elbistan belediyelerinden aday gösterdiklerini dile getirdi.

Lafa değil icraata baktıklarını belirten Ünal, "Bugün ortada konuşanların yaptıkları bir işi, çaktıkları bir çiviyi gösterebilir misiniz? 'Yaylada gözü olmayanın harmanda sözü olmaz.' Bizim gözümüz yaylada, harmanda da sözümüz olur. Sizi Allah'a, adaylarımızı da size emanet ediyorum. İnşallah büyükşehirlerde ne varsa Elbistan'da da onlar olacak." diye konuştu.

 

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