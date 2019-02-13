Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Benzin fiyatlarına Cuma günü geçerli olmak üzere 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor. Zam öncesi benzinin pompa fiyatı İstanbul'da 6.09 TL seviyesinde.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1.0’in üzerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Akdeniz piyasası işleniş ürünlerden benzinin fiyatı son zamdan bu yana yüzde 4.73 artmış durumda.

14 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

yenisafak.com'a konuşan piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin fiyatlarında 14 kuruş zam beklentisi oluşturduğunu belirtiyor.

MOTORİNDE 20 ŞUBAT'A KADAR ARTIŞ YOK

Zamlı fiyatların yarın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımasının beklendiğini de dile getiren uzmanlar motorin de ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir artış öngörmüyor.

Benzine son olarak Şubat ayının ilk haftasında 6 kuruş zam yapılmış zam sonrası İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 6.09 TL'ye ulaşmıştı.