Eskişehir'de, "Murat 124" model otomobil tutkunları, Tofaş tarafından 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan ve halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen otomobilleri için pasta kesti.

Eskişehir'de, bir grup klasik otomobil tutkunu, Tofaş tarafından 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan ve adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde hüküm süren Sultan 1. Murad'dan alan "Murat 124" marka otomobillerinin 48'inci "yaş gününü" pasta keserek kutladı.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesindeki tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu yerleşkede bir araya gelen, halk arasındaki adıyla "Hacı Murat" sevdalıları, her yıl olduğu gibi 48 yaşına giren otomobilleri için pasta kesti.

Otomobil sahiplerinin "İyi ki doğdun Hacı Murat" şeklindeki kutlamasına eşlik eden vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de ikram edilen pastadan yedi.

"Bir araya gelir otomobillerimizi birbirine kavuştururuz"

Yaklaşık yarım asırdır kendisine adeta arkadaşlık eden Murat 124 marka otomobiliyle kutlamaya gelen 62 yaşındaki Recep Gürlü, otomobillerine hissettikleri sevginin tarifsiz olduğunu söyledi.

Gürlü, her yıl 12 Şubat'ta klasik otomobil tutkunlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu yıl bir gün rötarlı kutladık. Hacı Muratlar bizim arkadaşımız olduğu için doğum gününü kutlamamak olmaz. Bir araya gelir, pastamızı keser, otomobillerimizi birbirine kavuştururuz. Bu da bizim eğlencemiz. Buradan tüm Türkiye'deki Hacı Murat sahiplerinin doğum gününü kutluyorum. Temennim bu organizasyonların Türkiye'de fazlalaşması." dedi.

"Bu araçtan aldığım keyfi hiçbirinde bulamam"

Eskişehir'de yaşayan 82 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Ali Cengiz Saygaç da Murat 124 marka otomobilinin doğum gününü her yıl kutladıklarını anlattı.

Bu aracı 36 yıldır kullandığını dile getiren Saygaç, "Türkiye'yi onunla gezdim. Hiçbir sorun yaşatmadı bana. Bu araçların sahiplerine rica ediyorum, arabalarına iyi baksınlar. Ailem de benimle aynı fikirde. Bu araçtan aldığım keyfi hiçbirinde bulamam." diye konuştu.

"İyi ki doğdun Hacı Murat"

Doğum günü kutlamalarına katılanlardan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Simge Çelik ise organizasyonu gördüğünde şaşırdığını belirtti.

Daha sonra bu kutlamanın, "Hacı Murat"ın 48'inci yaş günü için yapıldığını öğrendiklerini aktaran Çelik, "Arkadaşımla okuldan çıkmıştık. Böyle güzel bir kutlamaya konuk olduk. Pastamızı yedik. Klasik otomobilleri zaten çok seviyorum. Daha samimi ve sıcak geliyorlar. Bu arabalar da onlardan biri. İyi ki doğdun Hacı Murat." ifadelerini kullandı.