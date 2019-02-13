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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'na katıldı.

 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız." ifadelerini kullandı. 

"Milletimiz  fırsatçılar karşısında haklı olarak öfkelidir"

Uygun fiyata sebze satışı için tanzim satış noktaları kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. İşte onun için bu tanzim satışların kurulması kararını aldık."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz."

"Fırsatçılara ikazımızı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzim satış noktalarının kurulmasındaki amacın esnaf ve sanatkara rakip olmak ya da onların ekmeğini elinden almak olmadığını söyledi.

Milletin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüklerinde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacağını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Fırsatçılara ikazımızı yaptık. Girdikleri yanlış yoldan dönmeleri, fiyatları makul kar seviyelerine uygun yerlere çekmeleri çağrısında bulunduk." 

"İzanı elden bırakmayan esnaflara sonuna kadar desteği sürdüreceğiz"

Esnaf ve sanatkarları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde ama ahlakı, izanı elden bırakmayan esnaf ve sanatkara sonuna kadar desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahilik kültürü, ahilik ilkeleri, ahi ahlakı diyoruz ya işte bunun önemini son yaşadığımız hadiselerde bir kez daha gördük. Şayet esnaf ve sanatkarlarımız kendi içlerinde ahilik değerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü keserlerse devletin bu tür müdahalelerine ihtiyaç olmaz."

Esnaf ve sanatkarın ekmeğiyle oynamadıklarının altını çizen Erdoğan, "Tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz" diyerek, şunları kaydetti:

"İnşallah ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız."

 

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