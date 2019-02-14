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Anlaşma sağlandı!

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Anlaşma sağlandı!
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında telif hakları yasalarının güncellenmesi konusunda yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını bildirdi.
Anlaşma sağlandı! Anlaşma sağlandı! Anlaşma sağlandı!

Ansip, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, "Telif hakları  konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak." ifadesini kullandı.

 

Yeni telif hakları düzenlemesinin internet kullanıcılarının haklarını  koruyacağına işaret eden Ansip, düzenlemenin internet platformlarına yönelik  kurallara da açıklık getireceğini belirtti.

Ansip, eserlerin maddi karşılığının adil bir şekilde alınacağını,  dijital platformların itiraz halinde yasal olmayan içerikleri  hızlı bir şekilde  kaldırmalarının sağlanacağını bildirdi.

 

Telif hakkı düzenlemesinin ifade özgürlüğünü güvence altına aldığını  vurgulayan Ansip, esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video ve fotoğrafların ise yasaklanmayacağını belirtti.

Düzenlemeyle, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında  haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek.

YouTube gibi platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri  kaldırması ve  içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak.

Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlar, çeşitli  tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri  yüklemelerine engel olacak.

AB Komisyonu, telif hakları kurallarının dijital çağa uygun biçimde  güncellenmesini 2016 yılında teklif etmişti.

Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin  resmi onayı gerekiyor.

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