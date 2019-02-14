Bakan duyurdu! 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 bin bekçinin alımının yapılacağı duyurulmuştu.

Bekçi olmanın şartları neler?

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 10 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Bekçi alım ve eğitimi Polis Akademisi'nde yapılıyor

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

Bekçi olabilmek için başvuran adayların Türk vatandaşı olması, lise ve dengi okul mezunu olması ve başvurdukları illerde en az bir yıl ikamet etmeleri gerekiyor. Ayrıca adaylardan 30 yaşından yukarı olmama, görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmama, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmama gibi şartlar aranıyor.

Aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri ise iptal edilecek.