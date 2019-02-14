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47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı

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47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı
Antalya'da 68 yaşındaki Bayram Turan, nakil bekleyen 47 yıllık eşi Arife Turan'a Sevgililer Günü öncesinde böbreğini verdi.
47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı

Antalya'da diyaliz hastası 61 yaşındaki Arife Turan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, hastanede kendisinden gizli tetkiklerini yaptırdıktan sonra nakil müjdesini veren eşinden alınan böbrekle hayata tutundu.

Samsun'da yaşayan Bayram ve Arife Turan çifti, genç yaşta birbirlerine aşık oldu. Bir süre mektuplaşan çift, 47 yıl önce evlendi. Antalya'ya yerleşen çiftin 5 çocuğu dünyaya geldi.

Yaklaşık 15 yıl önce böbreklerinden rahatsızlanan, 4 aydır da diyalize giren Arife Turan'ın nakil olması gerektiği tespit edildi.

Eşine 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sürpriz yapmak isteyen 68 yaşındaki Bayram Turan, ondan gizli Medical Park Antalya Hastanesine başvurarak, tetkiklerini yaptırdı. Turan, sonuçların olumlu çıkması üzerine "Kontrole gidiyoruz" diyerek götürdüğü hastanede eşine nakil haberini verdi.

Ameliyathaneye eşinin elini tutarak giren Arife Turan, hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın yaptığı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"Kimsenin haberi yoktu"

Bayram Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakilden sonra eşinin yüzünün gülmeye başladığını söyledi.

Bu durumdan kendisinin de mutluluk duyduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Nakilden önce eşime 'Bu dünyadan benden önce gitmek yok hanım' dedim. 'Anca beraber kanca beraber' dedim. Eşimin sürekli üzgün olmasına kalbim dayanmadı. Hiç tereddüt etmedim. Hanımı yaşatmak için 'Böbrek feda olsun' dedik. Eşime güzel bir sürpriz oldu. Kimsenin haberi yoktu."

"Bana en güzel hediyeyi verdi"

Arife Turan ise eşinin şeker hastası olması nedeniyle, kendisine böbreğini veremeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Sürpriz nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getiren Turan, eşinin kendisine en güzel hediyeyi verdiğini ifade etti.

Eşiyle neredeyse yarım asrı birlikte geçirdiklerine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Çocuk denecek yaşta evlendik. Mutlu bir evliliğimiz oldu. Çocuklarımızı büyüttük. Eşime minnettarım. Nakle girerken 'Sana canımı veririm' diyordu. Aşkımız ilk günkü gibi taze. 47 sene oldu ama aşkımız hiç bitmedi. Son nefese kadar devam edecek. Ameliyathaneye beraber gittiğimiz gibi inşallah bu dünyadan da beraber gideceğiz."

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