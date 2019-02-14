"Bakkal açmakla ekonomi kurtulmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonominin düzelmesi için faizin, yolsuzluğun ve israfın önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, “Enflasyon artıyor. Borçlarımız artıyor. Vatandaşın perişanlığı bunlarla beraber artıyor. İşsizlik de artıyor. Ekonomi iyiye gitmiyor. Bu durum iflasın işaretidir. İktidar bütün meselelerini bir tarafa bıraktı. Bakkal dükkânları açmak için kolları sıvadı. Siz Türkiye’nin 81 yerinde açacağınız bakkal dükkânlarıyla ekonomiyi kurtaramazsınız. Bakkal dükkânlarında 1 kilometrelik kuyruk oluşuyor. Kuyruklardan şikâyet ediyorlardı şimdi kendileri kuyruk oluşturuyorlar” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, önceki gün İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerimiz ve ülkücü camianın önemli sanatçılarından Ozan Arif’e rahmet dileyerek konuşmasına başladı.

TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR, SÜRÜKLENİYOR!

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binada 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Karamollaoğlu, çöken binanın ardından sorulması gereken soruların olduğuna dikkat çekerek, “Bu bina neden çöktü? Bu bina yeni yasaya dayanarak nasıl ruhsat aldı? Binanın üstüne 3 kat kaçak daire yapıldı. Ancak en küçük bir sallantıyla yıkıldı. Bina küçük bir kıpırdamaya bile dayanıklı değil. Bir aile çocuklarıyla birlikte yok oldu. İktidar hem yayın yasağı koydu hem de bir an önce seferberlik ilan ederek enkazı kaldırmaya çalıştı. O bölge uzun bir süre hengâme yaşadı. Bu ister istemez şu sorulara neden oluyor. İstanbul’da depreme karşı bizim almamız gereken önlemleri aldık mı, almadık mı? İstanbul’da deprem anında 470 toplanma merkezi vardı. Bunların 300’ü imara açıldı. Orada siteler ve AVM’ler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘nereden çıktı, bu kadar binalar’, işte o deprem toplanma bölgelerinde yapıldı. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye sürükleniyor. Siz sürüklenirseniz etkili olamazsınız. Problemlere çözüm bulamazsınız” dedi.

SAADET PARTİSİ OLARAK HAKSIZLIKLARI GİDERECEĞİZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) da değinen Karamollaoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar haksızlığın yaşanacağına ihtimal vermiyorum. Yalnızca düşünmeden politika yürüten iktidarlar bunu yapar. Tabi, bu konuda tek sorumlu bu iktidar değil. Bu yasa çıktığında o dönem biz Meclis’ten Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştük. Anayasa Mahkemesi götürdüğümüz yasayı haksızlığı hâkim kılmak için ret etmişti. Anayasa Mahkemesi mağduriyetlerin oluşmasında iktidarla birlikte hareket ediyor. Biz mağdurların yanındayız. Emekli olduğu halde maaş alamayanlar var. Sağlık şartlarından yararlanamayanlar var. Bir insan ne kadar çok çalışırsa o kadar az maaş alıyor. Bunun çözümü olması gerekiyor. Biz Saadet Partisi olarak haksızlıkların karşısında olacağız. Mağdurların yanında olacağız. Bize hükümeti yönetme görevi verildiğinde bu haksızlıkları gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ TÜM BÖLGELERDE SEÇİME GİRİYOR

Karamollaoğlu, yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi üslubun sertleştiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Son zamanlarda gerek Cumhur İttifakı gerek Cumhurbaşkanı aynı türküyü söylemekten vazgeçmiyor. Bugün memleketi 16 yıldır yönetmelerine rağmen başımıza gelen bütün sıkıntıları muhalefete yüklüyorlar. 16 yıldır bütün yetki elinizdeydi de ne yaptınız? Şimdi, iftira ve yalanları telkin ediyorlar. Özellikle Saadet Partisi’ni telkin ederken akla hayale gelmeyecek yalan, yanlış, iftira ne varsa gündeme getiriyorlar. ‘Saadet Partisi ittifak yapıyormuş’ diyorlar. Ama şuna dikkat etmiyorlar; Saadet Partisi Türkiye’de bütün seçim bölgelerinde seçime girecek. Toplam 1389 bölgede seçim var, biz hepsinde aday göstereceğiz. Bizden başka bu tavrı sergileyen var mı? Yok. Bazıları belediyeleri bölüşmüş. Saadet Partisi her yerde seçime giriyor.”

BEKA SORUNU VARSA İKTİDAR DÖNEMİNDE VAR

‘Beka sorunu’ üzerinden devam eden tartışmalara da değinen Karamollaoğlu, “17 sene önce olmayan bir beka sorunu, varsa iktidarın yaptığı yanlışlar sonucunda ortaya çıktı. Eğer varsa bu milleti bir bütün olarak kucaklamak gerekiyor. Siz hem ‘beka sorunu var’ diyeceksiniz hem de milleti kutuplaştıracaksınız. Biz milleti makul düşünceye davet ediyoruz. Bu millet hepimizin. Bu millet bir bütündür. Bu bütünlüğü güçlendirecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunu da Türkiye’de yapacak ve geçmişte yapan Milli Görüş partileridir ve bugün Saadet Partisi’dir. Siz başkalarını hain ilan ederseniz bir gün o kuyuya da siz düşersiniz” diye uyardı.

Ekonomik veriler iflasın işareti

Karamollaoğlu, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe fiyatların artığını hatırlatarak, “Ekonomi iyiye gitmiyor. Bu durum iflasın işaretidir. İktidar bütün meselelerini bir tarafa bıraktı. Tank Palet Fabrikası’nı sattı. Bir tarafta ise geriye kalan 15 şeker fabrikasını özelleştiriyor. Arkasından da bakkal dükkânları açmak için kolları sıvıyor. İktidar ‘sonra biz fiyat artışlarını önleyeceğiz’ diyor. Bırak bakkal bakkallığını yapsın. Sen de denetlemeni yap. Siz Türkiye’nin 81 yerinde açacağınız bakkal dükkânlarıyla ekonomiyi kurtaramazsınız. Bakkal dükkânlarında 1 kilometrelik kuyruk oluşuyor. Kuyruklardan şikâyet ediyorlar şimdi kendileri kuyruk oluşturuyorlar. Ülkeyi uçuruma götürüyorsunuz. Sadece siz gitmiyorsunuz ülkeyi de beraber uçuruma sürüklüyorsunuz. Uyanın!” diye konuştu.

MİLLET MERMİNİN DEĞİL EKMEĞİN FİYATINI BİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bir mermi kaç para” açıklamasına yanıt veren Karamollaoğlu, “Merminin fiyatını ben ne bileyim. Millet karnını doyuracak, domatesin, biberin, peynirin ve ekmeğin fiyatını bilmek istiyor. Ne alakası var meyve ve sebze fiyatlarını mermi ile karşılaştırmanın. Kabahati yine birine yıkacak. Gelip o da mermi fiyatlarına dayanıyor. Ekonomiyi düzeltmek istiyorlar ise yolsuzluğu bırakacaklar, israfı bırakacaklar. Bunlara bir de faiz eklenince elde para kalmıyor. Enflasyon artıyor. Borçlarımız artıyor. Vatandaşın perişanlığı bunlarla beraber artıyor. İşsizlik de artıyor. Üretime gerekli desteği vermezseniz gıda politikasını yanlış yere sevk edersiniz. Tarım ve hayvancılıkta çöktük. Seçimden sonra milletimizi çok büyük zamlar bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

SAADET PARTİSİ YÜKSELME TRENDİNE GİRDİ

Karamollaoğlu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Anketlerle birlikte iktidar bir telaşa girdi, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, Karamollaoğlu şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sertleşmesinin, bazı yerlerde de açığa çıkmasını, şaşkınlığın ifadesi olarak görüyorum. Saadet Partisi her geçen gün yükseliyor. Saadet Partisi’nin yükselme trendine girdiğini görüyorlar. Bu onları telaşa götürüyor. Saadet Partisi hedeflerine daha hızlı varır. Saadet Partisi milletin kalbine taht kurarsa bunu patlıcanla engelleyemezler.”

DOSTÇA SÖYLÜYORUM GİTTİĞİNİZ YOL YANLIŞ

Saadet Partisi’ni terör destekçiliğiyle itham edenlere sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizle birlikte çalıştı. O çok iyi bilir, biz sözümüzün eriyiz. Sözümüzde dururuz. Yalpa yapmayız. Gerçekleri söyleriz. Bu millete zarar verecek hiçbir işte Saadet Partisi bulunmamıştır. Kimseyle bir ittifak içine girmemiştir. Kimseyi alıp kucağına, 10 yıl besleyip daha sonra çıkıp ‘hain’ deyip, sonra memleketteki bütün yanlışlıkları onların omuzlarına bağlayacaksınız. Ne o gaflete düşeriz. Ne de o tavrı sergileriz. Biz ruz-i mahşerde hesap vereceğimizi biliriz. Bu inançla davranırız. Biz sizi yanlıştan döndürmek için uyarılarda bulunuyoruz. Dostça söylüyorum gittiğiniz yol yanlış. Bundan dönün. Ama maalesef iktidarın hırsından gözü dönmüş. İktidarda kalmak için akla hayale gelmeyecek iftiraları söylemekten geri kalmıyorlar. Bu devir bir gün değişir” şeklinde konuştu.