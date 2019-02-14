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Pes dedirten olay!

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Pes dedirten olay!
Batman Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilerin paraları saklandığı yerler, zabıta personelini bile şaşkına çevirdi.
Pes dedirten olay! Pes dedirten olay! Pes dedirten olay!

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Batman kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu veya Batman ve çevre il ve ilçelerden gelerek halkın dini duygularını suiistimal eden dilencileri tek tek toplayarak haklarında yasal işlem başlattı.

 

Bulut Kutlu'nun haberine göre, kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin paralarını, ekmeğin arasına ve yanlarındaki balıkların içine gizlediği görüldü. Dilenciler üstlerindeki paraların sayımının ardından Göç İdaresi ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek yasal işlem başlatılması için tutanak tutuldu.

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Pes dedirten olay!Pes dedirten olay!Batman Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilerin paraları saklandığı yerler, zabıta personelini bile şaşkına çevirdi.
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