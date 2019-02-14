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Cari işlemler dengesi açıklandı

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Cari açık belli oldu. Merkez Bankasının verilerine göre aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar oldu.
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı Cari işlemler dengesi açıklandı Cari işlemler dengesi açıklandı


TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Merkez Bankasının verilerine göre aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar oldu.

Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyordu. Cari açık beklentiler doğrultusunda gerçekleştiği takdirde, 2018 yılında cari işlemler açığı bir önceki sene 47.4 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 27.7 milyar dolara gerileyecekti.

 

Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık, Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla vermişti. Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

Ayrıntılar gelecek...

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