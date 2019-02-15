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Şule Yüksel Şenler dua bekliyor

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Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Şule Yüksel Şenler'in durumu ciddiyetini koruyor.
Şule Yüksel Şenler dua bekliyor
Şule Yüksel Şenler dua bekliyor Şule Yüksel Şenler dua bekliyor Şule Yüksel Şenler dua bekliyor

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 19 Ocak'ta hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan yazar Şule Yüksel Şenler'in durumu ciddiyetini koruyor.

Tedavisi özel bir hastanede sürdürülen Şenler'in durumuyla, kendisi hakkında bir kitap da kaleme alan yazar Demet Tezcan yakından ilgileniyor.

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenler'in özellikle son bir yıldır birçok kez yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

"Sevenlerinden ricamız dua etmeleri"
Şenler'in son olarak 19 Ocak'ta yoğun bakıma girdiğini aktaran Tezcan, "Kalbinde pil takılı olduğu için bir sıkıntı yaşadı ve kalbi bir kez durdu ama şu anda o açıdan durumu iyi. Maalesef akciğerindeki enfeksiyon devam ediyor. Bu sebeple 3 hafta hortum yardımıyla nefes alabildi. Şimdi hortum çıkarıldı." dedi.

Tezcan, doktorlar tarafından ziyaretin yasaklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar defalarca yoğun bakıma kaldırıldı ama ilk kez durumu bu kadar ağır. Bilinci açıldı ama konuşamıyor. Seveni, onun için endişe edeni, ziyaret etmek isteyeni çok ama önlem olarak izin verilmiyor. Doktorların bir şey söyleyebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Sevenlerinden ricamız dua etmeleri."

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Gazeteci, yazar, senarist Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi.

Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vurdu.

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı.

 

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