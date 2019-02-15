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'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız'

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Biz bu seçimde istikrarı, güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız. İstikrarımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı oy kullanacağız bir yerde." dedi.
'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız'
'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız' 'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız' 'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bayburt Öğretmenevinde, AK Parti teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hizmet adamı, dava adamı, büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın siyasi hayatına ve çalışma prensiplerine ilişkin bilgi veren Turhan, halkın gönlünde güzide bir yer edinen Erdoğan'ın 16 yıldır girdiği her seçimi kazandığını anımsattı.

Turhan, hizmet işinin para ile alakalı olmadığını, aşk, gönül, azim ve gayret işi olduğunu vurgulayarak, buna inanarak hizmetleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi çeşitli sektörlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turhan, "İnşallah hep birlikte ülkemize, insanlarımıza daha güzel hizmetleri yaparız, onların hayatını kolaylaştırırız, yaşam kalitesini artırırız ve bu cennet gibi ülkede birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşarız." diye konuştu.

Turhan, seçimlerin, demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek, milletin sandıkta kime yetki verecekse o partinin millete hizmet edeceğini söyledi.

Bu seçimin başka bir anlamı da olduğunun altını çizen Turhan, şöyle devam etti:

"Dünyanın içerisinde bulunduğu konjonktür, yakın coğrafyamızda gelişen hadiseler, ülkemizle ilgili bazı güçlerin tezgahladığı oyunlar... Bunlar aslında bizim bekamız, geleceğimiz, tedbirli olmamız için daha önemli. Bu konuda AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nı kurduk, bunun karşısında da Millet İttifakı kuruldu. Şimdi Türkiye belki daha önce yaşamadığı bir seçimi yaşayacak. Biz bu seçimde istikrarı, güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız. İstikrarımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı oy kullanacağız bir yerde. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçerken aynı zamanda bir yerlere, bu seçimin sonucuyla mesajlar da vereceğiz. Ülkemizde kendi tarihine, kültürüne, inançlarına sahip olan bir iktidarın dimdik ayakta olduğunu bir kez daha göstermemiz lazım."

Turhan, Cumhur İttifakı'nın bunun için yapıldığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız bu ittifakı bunun için yapmıştır. Bu bir beka meselesidir. Milletimizin, medeniyetimizin, geleceğimizin meselesidir. Çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmanın meselesidir, hatta ondan da öte dünyada yüzünü bize çevirmiş mazlumların meselesidir. Türkiye genelinde Cumhur İttifakı eğer yüzde 60'ın üzerinde oy alırsa, bizim için tuzak, tezgah, oyun kuranlar bir kez daha düşünecek ama oyumuz düşerse onlar daha da cesaretlenecekler. Onun için biz özellikle Bayburt'tan tekrar yeni rekorlar bekliyoruz."

"Bu milletin karşısında durulmayacağının bilinmesi lazım"
AK Parti'nin bu seçimdeki stratejisinin samimiyet, tevazu, azim ve gayretle çalışmak olduğunu belirten Turhan, teşkilat üyelerinden özveriyle çalışmalarını istedi.

Turhan, 16 yıldır millete hizmet ettiklerini, yapamayacakları sözler vermediklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük Türkiye, lider Türkiye için gelecekte çevresinde sözü geçen bir Türkiye için bizim karşımızdaki cephe kendi aklına güvenmeyip başkalarının aklıyla bu işleri yürütmeye çalışıyor. Bizim bu seçimde öyle ses getirici sonuç almamız lazım ki dünyanın dört bir tarafının bu sonuçların titretmesi, çınlatması lazım. Bu milletin karşısında durulmayacağının bilinmesi lazım. Bunun için durmak yok, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıp insanlarımızın gönülerini fethedeceğiz. Gönülleri fethederek yolumuza devam etmemiz lazım. Millete yukarıdan bakmak yok. 'Biz iktidarın temsilcileriyiz' deyip de milleti küçük görmek yok. Millet dediğimiz biziz, komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, onların hepsiyle beraber iletişim kuracağız, herkese ulaşacağız."

"Bugün bir takım fikre, kariyere sahip, sivil toplum kuruluşu başkanı, iş adamlarımızın başkanı, profesörler birilerinin silahşörlüğünü yapabiliyorlar, farklı yöntemleri kullanarak bunu yapıyorlar." ifadesini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Elimizdeki telefonlar var ya çoluğumuzun çocuğumuzun beyinlerine zehir zerk ederek bunu yapıyorlar. Onların kafalarını karıştıracak bir takım yöntemlerle, toplum mühendisliği yöntemlerini kullanarak yapıyorlar. Fitneye, fesada eğer aldanırsak bizim halimiz komşularımızdan daha kötü olabilir çünkü bu bölgede, bu coğrafyada hedef ülke Türkiye'dir, hedef lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun iktidarı düşerse Allah muhafaza korkarım ki milletimiz çok ağır bedeller ödeyebilir, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Daha büyük bedeller ödememek için hazır böyle bir seçimde, böyle bir durumda fırsatımız varken, bununla bize yapılan saldırıları püskürtelim, bizim için tezgah kuranlara şamarımızı vuralım. Bu manada sizlerin çalışmaları çok ama çok önem arzediyor."

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Turhan, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Şair Zihni Kent Ormanındaki Bayburtevinde bir araya geldi. 

 

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