15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:23İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 101.405 -0.71
  • Altın: 223,501 0.35
  • Dolar: 5,2763 -0.51
  • Euro: 5,9478 -0.60

8 aylık hamile yengesini öldürdü!

»
Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldüren Abdulbasid el Muhammed, tutuklu yargılandığı davada, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
8 aylık hamile yengesini öldürdü!
8 aylık hamile yengesini öldürdü! 8 aylık hamile yengesini öldürdü! 8 aylık hamile yengesini öldürdü!

Olay, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak, geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Suriyeli Abdulbasid el Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed el Muhammed'in oturduğu müstakil eve gitti. Abdulbasid el Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdulbasid el Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdığı, 5 çocuk annesi Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı.

'BIÇAĞI YENGEME DOĞRU SALLADIM'

Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan Abdulbasid el Muhammed, polisteki sorgusunda, yengesinin kendisine tokat attığını öne sürerek, "Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu; ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. 'Sattıklarının parasını ver' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi. 

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulbasid el Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abdulbasid el Muhammed hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülen ilk duruşmasında, Abdulbasid el Muhammed, "Poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur" dedi. Tutuklu sanık el Muhammed, Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'de birtakım olaylara karıştığını da anlattı. 

Ağabey Ahmed el Muhammed ise eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi. 

CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Abdulbasid el Muhammed, ağabeyi Ahmed el Muhammed ve onun çocukları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık el Muhammed'e son sözlerini sordu. Abdulbasid el Muhammed ise ''Daha önceki poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim geçerlidir. Başka da bir diyeceğim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Abdulbasid el Muhammed, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek'ten, suçun işleniş biçimi ve sanıktaki kasta dayalı kusurun derecesi dikkate alınarak, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık el Muhammed'e, duruşmadaki tutum ve davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek, cezasında indirime gidilip, ömür boyu hapis cezası verildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkemede birbirlerine düştüler!Mahkemede birbirlerine düştüler!Bursa'da, Suriye uyruklu Melek Akta’yı (49), ellerini bağlayıp plastik kelepçe ile boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 1'i kadın 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
8 aylık hamile yengesini öldürdü!8 aylık hamile yengesini öldürdü!Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldüren Abdulbasid el Muhammed, tutuklu yargılandığı davada, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit ettiBirlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit ettiUşak'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda bir polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
Nevşehir'de muhasebeci intihar ettiNevşehir'de muhasebeci intihar ettiNevşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi aracında intihar etti
Ankara'da 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdüAnkara'da 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdüAnkara'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Şule Yüksel Şenler dua bekliyorŞule Yüksel Şenler dua bekliyorAkciğer enfeksiyonu nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Şule Yüksel Şenler'in durumu ciddiyetini koruyor.
  • Pes dedirten olay!14 Şubat 2019 Perşembe 09:33
  • 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı14 Şubat 2019 Perşembe 07:26
  • 'İyi ki doğdun Hacı Murat'13 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
  • Kadınların kabusuydu: O sapık yakalandı13 Şubat 2019 Çarşamba 12:07
  • İstanbul'da otelde ölümlü kavga13 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
  • "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" dedi ama tutuklandı13 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
  • Ozan Arif hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 08:24
  • Cami avlusuna bırakın bebek soğuktan donarak öldü11 Şubat 2019 Pazartesi 14:19
  • "Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?11 Şubat 2019 Pazartesi 09:42
  • Annesi tarafından terk edilen kız, kimlik ve yardım bekliyor11 Şubat 2019 Pazartesi 09:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri