15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:23İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 101.405 -0.71
  • Altın: 223,501 0.35
  • Dolar: 5,2763 -0.51
  • Euro: 5,9478 -0.60

Mahkemede birbirlerine düştüler!

»
Bursa'da, Suriye uyruklu Melek Akta’yı (49), ellerini bağlayıp plastik kelepçe ile boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 1'i kadın 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Mahkemede birbirlerine düştüler!
Mahkemede birbirlerine düştüler! Mahkemede birbirlerine düştüler! Mahkemede birbirlerine düştüler!

İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atan sanıkların, talihsiz kadının altınlarını aralarında pay ederken birbirlerine "Sana fazla geçti ise hakkımı helal etmiyorum" dediği ortaya çıktı. Melek Akta'nın sevgilisi korkunç planı anlatırken kapıyı açık bıraktığını da itiraf etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi Karanfil Sokak'ta, geçen yıl Ağustos ayında Suriye uyruklu Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından eve gelen polis, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra başka bir plastik kelepçe ile boğularak, öldürüldüğünü belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Borusu ekipleri, Akta’nın katil zanlıları olarak Suriyeli Muhammet Cemil Neal (28), Abdullah Şeyhakkur (44), Eymen Elvan (24) ve Aliye Muhammed Ali'yi (26), İstanbul’daki evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Biri kadın 4 şüpheli, Bursa Adliyesi’nde tutuklandı.

SEVGİLİSİ KAPIYI ARALIK BIRAKMIŞ

Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek ve yağma’ suçlarından haklarında ömür boyu ile 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Muhammet Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur ve Eymen Elvan duruşmada hazır bulunurken Yenişehir Cezaevi'nde kalan Aliye Muhammed Ali ise SEGBİS ile katıldı. Sanıklardan Muhammet Cemil Neal ifadesinde Melek Akta ile birlikte olduklarını öne sürerek, “Bacanağım Abdullah telefon edip, bin lira para istedi. Melek’in arkadaşım olduğunu biliyordu, parayı ondan almamı istedi. İstanbul’dan baldızım Aliye, Abdullah ve Eymen ile birlikte gelip, ziynet eşyalarını alacakları yönündeki planı anlattı. İstanbul’dan geldiler. Olay günü Melek’in evine kahve içmeye gittim. Çıkarken kapıyı aralık bıraktım, biraz sonra onlar girdi. Evde ne yaşandığını bilmiyorum. Daha sonra buluştuğumuzda baldızım, Melek’in ölmüş olabileceğini söyledi. İstanbul’a gittiğimizde Abdullah ile Aliye kuyumcuda bin 800 liraya bir tane bilezik bozdurdu. Melek’in öldüğünü yakalandığımda öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

ÇALINTI ALTINDA BİLE HELALLİK İSTEDİLER

Mahkeme başkanının, daha önceki ifadesinde ziynet eşyalarının paylaşımı sırasında sanıklardan Eymen Elvan'a "Eşit dağıtmadıysanız, hakkımı helal etmiyorum" dediğini hatırlatması üzerine Muhammet Cemil Neal, “Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı “Çalınan ziynet eşyalarını bile helal, haram diye düşünmüşler” yorumu yaptı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Abdullah Şeyhakkur ise, Muhammet Cemil Neal’in anlattıklarının gerçek olmadığını iddia ederek, "Eymen benden bin lira istedi. Eşim ve Eymen’le birlikte Bursa’ya geldik. 6 gün Muhammet Cemil’in evinde kaldık. Muhammet parayı halledeceğini söyledi. Ölen kadının evine gitmedim. Plastik kelepçe de almadım, hırsızlık olayı için plan da yapmadım. İstanbul’a dönerken, sıkıntısı olduğunu söyleyen Muhammet, ‘iki gün sizde misafir kalabilir miyim’ dedi, beraber yola çıktık. Sıkıntısını söylemeden polis yakaladı. Altınlar tuvalette çıktı. Cinayetle ve hırsızlık olayı ile ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Göz ameliyatı olacağını ve bin liraya ihtiyacı bulunduğunu belirten Eymen Elvan da "Kahvede tanıştığım Abdullah parayı verebileceğini söyledi. Birlikte Bursa’ya geldik. Kimse bana para vermediği gibi böyle bir olay da anlatmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Abdullah’ın eşi olan Aliye Muhammed Ali, "Muhammet Cemil’in eşi benim kız kardeşim olur. Eşim Bursa’ya gideceğini söyleyince ben de kardeşimi uzun süredir görmediğim için birlikte geldim. Eymen’i tanımam. Kimseyi öldürmedik, plandan da haberim yok. Beş çocuğum var, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatlarının tahliyesi talebinde bulunduğu mahkeme duruşmayı erteledi.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkemede birbirlerine düştüler!Mahkemede birbirlerine düştüler!Bursa'da, Suriye uyruklu Melek Akta’yı (49), ellerini bağlayıp plastik kelepçe ile boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 1'i kadın 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
8 aylık hamile yengesini öldürdü!8 aylık hamile yengesini öldürdü!Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldüren Abdulbasid el Muhammed, tutuklu yargılandığı davada, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit ettiBirlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit ettiUşak'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda bir polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
Nevşehir'de muhasebeci intihar ettiNevşehir'de muhasebeci intihar ettiNevşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi aracında intihar etti
Ankara'da 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdüAnkara'da 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdüAnkara'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Şule Yüksel Şenler dua bekliyorŞule Yüksel Şenler dua bekliyorAkciğer enfeksiyonu nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Şule Yüksel Şenler'in durumu ciddiyetini koruyor.
  • Pes dedirten olay!14 Şubat 2019 Perşembe 09:33
  • 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı14 Şubat 2019 Perşembe 07:26
  • 'İyi ki doğdun Hacı Murat'13 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
  • Kadınların kabusuydu: O sapık yakalandı13 Şubat 2019 Çarşamba 12:07
  • İstanbul'da otelde ölümlü kavga13 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
  • "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" dedi ama tutuklandı13 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
  • Ozan Arif hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 08:24
  • Cami avlusuna bırakın bebek soğuktan donarak öldü11 Şubat 2019 Pazartesi 14:19
  • "Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?11 Şubat 2019 Pazartesi 09:42
  • Annesi tarafından terk edilen kız, kimlik ve yardım bekliyor11 Şubat 2019 Pazartesi 09:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri