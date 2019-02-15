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İlk yerli trafo yağı üretildi

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İlk yerli trafo yağı üretildi
Cargill Bioendüstriyel'in Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Küçük, "Dilovası'nda bulunan bioendüstriyel ve endüstriyel ürünler tesisimizde uzun süren test çalışmaları sonucunda FR3 üretimine şubat ayı itibarıyla başladık." dedi.
İlk yerli trafo yağı üretildi İlk yerli trafo yağı üretildi İlk yerli trafo yağı üretildi

Cargill Bioendüstriyel'in Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ramadan Küçük, bu ay itibarıyla üretmeye başladıkları FR3'ün Türkiye'deki tek yerli trafo yağı olduğunu belirterek, "Bu yağı yerli soyadan üretiyoruz. Trafolarda yaygın bir şekilde kullanılan mineral yağların aksine bitkisel bir ürün olan FR3, trafolarda yanma riskini ortadan kaldırıyor ve trafonun ömrünü de 8 kat uzatıyor." dedi.

Dilovası’nda bulunan bioendüstriyel ve endüstriyel ürünler üretim tesisinde bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Küçük, Türkiye'nin trafo üretiminde dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını ve her yıl yaklaşık 50 milyon dolarlık trafo yağı ithal edildiğini söyledi.

Küçük, ithal edilen mineral trafo yağlarının petrolden üretildiğini söyledi.

Hem bioendüstriyel bir ürün ortaya çıkarmak hem de petrol türevlerinin domine ettiği kimya sektörünü farklı ürünlerle dönüştürmek adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Küçük, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerden birinin de FR3 olduğunu belirtti.

Yanmaz yağ kategorisinde

Cargill'in dünyanın en büyük bitkisel ham madde yapısını elinde tutan şirketlerden biri olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:

"Dilovası'nda bulunan bioendüstriyel ve endüstriyel ürünler tesisimizde uzun süren test çalışmaları sonucunda FR3 üretimine şubat ayı itibarıyla başladık. FR3, Türkiye'deki tek yerli trafo yağı olma özelliğini taşıyor. Bu yağı yerli soyadan üretiyoruz. Trafolarda yaygın bir şekilde kullanılan mineral yağların aksine bitkisel bir ürün olan FR3, trafolarda yanma riskini ortadan kaldırıyor ve trafonun ömrünü de 8 kat uzatıyor. Bitkisel bazlı trafo yağı ile izolasyonu artırmak ve soğutmayı sağlamak mümkün. Mineral yağlar, yanmaya başladığında söndürmek neredeyse imkansızdır, yağın tamamının yanana kadar beklenmesi gerek. Bitkisel trafo yağının tutuşma sıcaklığı 360 derece olduğu için operasyonun koşulunda zaten bu dereceye gelinmesi imkansız olduğundan bitkisel bazlı yağlar uluslararası kurumlar tarafından yanmaz yağ kategorisine alındı. Yağın doğaya herhangi bir şekilde karışma ihtimali olduğunda ise 28 günde çözülüyor."

Küçük, soyadan üretilen trafo yağının mineral yağa göre biraz daha pahalı olduğunu fakat trafonun ömrünü uzatıp kapasite artışı sağladığı için avantajı bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de bu yağın kullanılmasının önünde regülasyona bağlı bazı engeller olduğunu ifade eden Küçük, "Yağın kullanımına ilişkin bazı düzenlemelerde değişikliğe gidileceğini ve pazarın büyüyebileceğini düşünüyoruz. Dünyada da trend bu yönde. Bitkisel bazlı trafo yağlarını bölgeye ihraç edeceğiz. 2019 için hedeflediğimiz üretimle birlikte yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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