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Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması!

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Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı, bu seçime çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle giriyor. Bu seçim de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacak" dedi.
Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması! Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması! Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda esnafla bir araya gelen Albayrak, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevgi Yolu üzerinde mağazaları gezerek esnafla sohbet eden Bakan Albayrak'a küçük bir kız çocuğu çiçek ve mektup verdi.

Daha sonra MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Albayrak, ilçe yönetimindekilerle bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Albayrak, MHP İlçe Başkanlığına misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu seçimin hem Türkiye hem İzmir hem de Bayraklı için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek sevgili Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı, bu seçime çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle giriyor. Bu seçim de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacak. Ben buna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalkıp gelse İzmir'in bu halini görse ilk bunları denize dökecek olan odur. İzmir'i tekrar Türkiye'nin ve dünyanın incisi haline getirmek için eski bakanımız, belediye başkanımız Nihat bakanımızla İzmir'i hep birlikte alacağız."

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın da MHP olarak Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar desteklediklerini, "bu desteğin pazara kadar değil mezara kadar olduğunu" belirtti.

Cuma namazını Bayraklı Merkez Camii'nde kılan Bakan Albayrak, namazın ardından cami avlusundaki bir vatandaşın cenaze namazına da katıldı.

Bakan Albayrak'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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