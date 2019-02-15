Emre Kınay Belediye Başkan adayı oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinde partiler belediyeler için gösterecekleri adayları tamamlamaya çalışırken İYİ Parti’den sürpriz bir isimin aday olduğu duyuruldu. Ünlü oyuncu Emre Kınay’ın Kadıköy’den İYİ Parti adına aday gösterildiği resmen açıklandı.

Emre Kınay’ın İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Belediye Başkan adayı olduğunu İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, sosyal medya hesabından açıklayarak “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?” notunu takipçileriyle paylaştı.