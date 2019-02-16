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CHP'de ses getirecek istifa!

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CHP'de ses getirecek istifa!
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti.
CHP'de ses getirecek istifa! CHP'de ses getirecek istifa! CHP'de ses getirecek istifa!

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP’den  istifa etti. Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. 

 

HalkTV'nin haberine göre Hazinedar dilekçesinde, ''CHP yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı; başta Parti Genel Başkanı’nın bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum.

CHP’nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013’te davet üzerine CHP’ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.'' dedi.

 

İşte istifa dilekçesi: 

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI DA DSP'YE GEÇTİ 

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek, Demokratik Sol Parti'ye katıldığını açıkladı.

'DSP'DE DEVAM DİYORUZ'

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de DSP'ye katılımı ile ilgili, "Yurtsever aydın sorumluluğuyla; bir şehremini, belediye başkanı olarak demokrasi ve kadının insan hakları konusunda mücadeleye; Atatürk ilkelerine bağlı, Türk siyasi tarihinin dürüst lideri Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'de devam diyoruz." açıklamasında bulundu. 

CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız, Kocadon DP'den aday

CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.

Adaylık tartışmalarına son noktayı koyan Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi" dedi.

KOCADON, DP'DEN ADAY OLACAK

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Bodrum'da bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası konuşan ve ayın 19’unda Muğla’da düzenlenecek büyük mitingde Kocadon’la el ele bir açıklama yapacaklarını söyleyen  Uysal şunları kaydetti:

Değerli başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'u ziyaret ettik, belirli değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah 19'u itibariyle hem Muğla’mızın özlemine giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı düşünüyoruz, umut ediyoruz..."

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