Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu. S&P Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinde tuttu, görünümü ise durağan olarak bıraktı. S&P'den 'Türkiye'nin finansal ve ödemelern dengesi baskılarına yanıtı şu ana kadar temel ekonomik kırılganlıkları değil semptomları ortadan kaldırmaya odaklı' açıklaması yapıldı.
16 Şubat 2019 Cumartesi4 C.Ahir 1440
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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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