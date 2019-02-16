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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu.
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu. S&P Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinde tuttu, görünümü ise durağan olarak bıraktı. S&P'den 'Türkiye'nin finansal ve ödemelern dengesi baskılarına yanıtı şu ana kadar temel ekonomik kırılganlıkları değil semptomları ortadan kaldırmaya odaklı' açıklaması yapıldı.

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