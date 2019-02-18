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Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker

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Kayseri'de, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan kişilerin, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi.
Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker
Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırdıkları kadınları Kayseri'ye getiren ve pasaportlarını aldıktan sonra senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri belirlenen S.A. isimli kadının liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon yaptı.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede, tutuklanan 5 kişinin, kendileriyle telefonla bağlantı kuran kişilerle, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi. Operasyon sonrası yabancı uyruklu 9 kadın, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

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