Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde muhtar adayı olan Serap Sarı, kapı kapı dolaşarak 23 yıl önce gelin geldiği köydeki komşularından destek istiyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 118 seçmenli Kurudere köyüne, 2012'de Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü verildi.

Halkın temel geçim kaynağı meyvecilik olan mahallede, kiraz, erik, incir, armut ve üzüm üretiliyor. 50 hanede yaklaşık 130 kişinin yaşadığı mahallede 118 seçmen bulunuyor.

Mahalleye Turgutlu ilçe merkezinden 1997 yılında Süleyman Sarı ile evlenerek yerleşen Serap Sarı ise girişkenliğiyle kısa sürede herkesin dostluğunu kazandı.

Sarı, köyün sorunlarını çözmesi için diğer kadınların cesaretlendirmesi ve eşinin desteğiyle muhtarlığa adaylığını açıkladı.

Köyün ilk kadın muhtar adayı olan Sarı, öncelikle hemcinsleri olmak üzere tüm mahalleliden oy alabilmek için çalışma yürütüyor.

Şalvarını giyip kapı kapı dolaşarak komşularından destek isteyen Serap Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada köydeki kadınların talebiyle muhtar adayı olduğunu belirterek, "Ben biraz girişken ve konuşkan olduğum için köydeki bayanlar, muhtarlığa aday olmamı istedi. Herkes 'sen yapabilirsin' diye destekledi." dedi.

Köy kurulduğundan bu yana ilk kez bir kadın muhtar adayının çıktığına dikkati çeken Sarı, "Köyümüzde ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olayım dedim. Nasibimizde, kaderimizde ne varsa o olur ama köydeki bayanların çoğu beni destekliyor." diye konuştu.

Sarı, muhtar olması durumunda öncelikle mahallenin içme suyu sorunlarını gidereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçme sularımızda sıkıntılar var, altyapı sistemimiz yok. Kadınlara özel oturabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz bir alan yok. Düğün salonumuz da yok, bunları yaptırmak istiyorum. İnşallah ben bunları yapabilirsem ilk olacağım. Gelin olduğum bu köyde muhtar adayı olmak gerçekten büyük bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Herkes tarafından seviliyor ve sayılıyorum, seçimlerde hayırlısı neyse o olsun."

Seçimlerde yeniden aday olan mahalle muhtarı Selami Özcan da 50 haneli köyde 4 muhtar adayının bulunduğuna dikkat çekerek, "Adaylardan biri de kadın. Muhtarlık yarışı ilk kez bu kadar çetin geçecek. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kadın adayımızın olması güzel bir şey, olması gerekiyordu. Seçim yarışına farklı bir renk kattı." ifadelerini kullandı.