18 Şubat 2019 Pazartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:23Güneş 07:48Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:48Yatsı 20:08
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 102.715 0.57
  • Altın: 224,996 0.48
  • Dolar: 5,2857 0.03
  • Euro: 5,9780 0.40

Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor

»
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde muhtar adayı olan Serap Sarı, kapı kapı dolaşarak 23 yıl önce gelin geldiği köydeki komşularından destek istiyor.
Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor
Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 118 seçmenli Kurudere köyüne, 2012'de Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü verildi. 

Halkın temel geçim kaynağı meyvecilik olan mahallede, kiraz, erik, incir, armut ve üzüm üretiliyor. 50 hanede yaklaşık 130 kişinin yaşadığı mahallede 118 seçmen bulunuyor.

Mahalleye Turgutlu ilçe merkezinden 1997 yılında Süleyman Sarı ile evlenerek yerleşen Serap Sarı ise girişkenliğiyle kısa sürede herkesin dostluğunu kazandı.

Sarı, köyün sorunlarını çözmesi için diğer kadınların cesaretlendirmesi ve eşinin desteğiyle muhtarlığa adaylığını açıkladı.

Köyün ilk kadın muhtar adayı olan Sarı, öncelikle hemcinsleri olmak üzere tüm mahalleliden oy alabilmek için çalışma yürütüyor.

Şalvarını giyip kapı kapı dolaşarak komşularından destek isteyen Serap Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada köydeki kadınların talebiyle muhtar adayı olduğunu belirterek, "Ben biraz girişken ve konuşkan olduğum için köydeki bayanlar, muhtarlığa aday olmamı istedi. Herkes 'sen yapabilirsin' diye destekledi." dedi.

Köy kurulduğundan bu yana ilk kez bir kadın muhtar adayının çıktığına dikkati çeken Sarı, "Köyümüzde ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olayım dedim. Nasibimizde, kaderimizde ne varsa o olur ama köydeki bayanların çoğu beni destekliyor." diye konuştu.

Sarı, muhtar olması durumunda öncelikle mahallenin içme suyu sorunlarını gidereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçme sularımızda sıkıntılar var, altyapı sistemimiz yok. Kadınlara özel oturabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz bir alan yok. Düğün salonumuz da yok, bunları yaptırmak istiyorum. İnşallah ben bunları yapabilirsem ilk olacağım. Gelin olduğum bu köyde muhtar adayı olmak gerçekten büyük bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Herkes tarafından seviliyor ve sayılıyorum, seçimlerde hayırlısı neyse o olsun."

Seçimlerde yeniden aday olan mahalle muhtarı Selami Özcan da 50 haneli köyde 4 muhtar adayının bulunduğuna dikkat çekerek, "Adaylardan biri de kadın. Muhtarlık yarışı ilk kez bu kadar çetin geçecek. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kadın adayımızın olması güzel bir şey, olması gerekiyordu. Seçim yarışına farklı bir renk kattı." ifadelerini kullandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyizTüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.
Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyorGelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyorManisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde muhtar adayı olan Serap Sarı, kapı kapı dolaşarak 23 yıl önce gelin geldiği köydeki komşularından destek istiyor.
AK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyorAK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyorAK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyor
Gül: AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdırGül: AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdırAdalet Bakanı Gül, "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar." dedi.
Yıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyorYıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyorTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa dilekçesini bugün sunması bekleniyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasının ardından istifa sürecinin başlaması ve 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi planlanıyor
  • Listeler revize edildi, liderlerin onayı bekleniyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
  • Erdoğan: Güvenli bölge kontrolümüzde olmalı16 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  • CHP'de ses getirecek istifa!16 Şubat 2019 Cumartesi 06:25
  • Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması!15 Şubat 2019 Cuma 15:31
  • İYİ Parti'den yeni seçim kararı!15 Şubat 2019 Cuma 14:49
  • 'Hükümetimiz pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi'15 Şubat 2019 Cuma 12:58
  • 100 bin işçiye kadro umudu15 Şubat 2019 Cuma 09:10
  • AK Partiden '14 Şubat' paylaşımı15 Şubat 2019 Cuma 08:44
  • 'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız'15 Şubat 2019 Cuma 08:44
  • CHP'de 8 aday daha açıklandı15 Şubat 2019 Cuma 08:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri