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Yeni Şafak'tan MB'ye: Neyi bekliyorsun?

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Yeni Şafak'tan MB'ye: Neyi bekliyorsun?
Yeni Şafak gazetesi, Eylül 2018’de faizi bir kalemde 625 baz puan yükselterek yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası'nı, iş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine kulak tıkamakla eleştirdi.
Yeni Şafak'tan MB'ye: Neyi bekliyorsun? Yeni Şafak'tan MB'ye: Neyi bekliyorsun? Yeni Şafak'tan MB'ye: Neyi bekliyorsun?

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Eylül 2018’de faizleri bir kalemde 625 baz puan arttıran Merkez Bankası, piyasanın çok üzerinde kalan yüzde 24’lük faizde ısrar ediyor. Gösterge faizi piyasada yüzde 18’e inmesine rağmen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun son üç toplantısında faizi indirmemekte direnmesi tepki çekiyor.

Tavrıyla piyasaya yön vermeye çalışan Merkez Bankası’nın yüksek faiz ısrarı, yüksek faizde kalmayı seven bankalar için bir bahane oluyor. Konut, araç, ticari ve tüketici kredi faizlerinin hala çok yüksek kalmasında Merkez Bankası’nın yüksek faizde ısrar etmesinin büyük payı olduğu ifade ediliyor.

Dünya genelinde faizlerin aşağı çekilmesi eğiliminin güçlendiği bir ortamda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 6 Mart tarihinde yapacağı toplantıda piyasanın beklentisine cevap vermesi gerektiği ifade ediliyor.

SANAYİ ÜRETİMİNİ VE İSTİHDAMI VURMAYA BAŞLADI
Yatırım, istihdam ve üretimin önündeki en büyük engel olarak ifade edilen yüksek faizlerin olumsuz yansıması sanayi üretiminin yanısıra işsizlikte de iyice hissedilmeye başlandı. Geçen hafta açıklanan Aralık ayı sanayi üretimi yüzde 9,8 düşüş yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Cuma günü açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı, kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu. 3 milyon 981 bin kişiye ulaşan işsiz sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

 

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