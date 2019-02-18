Erdal Özyağcılar, ‘Senin Mucizen’ programına konuk oldu. Usta oyuncu, programda dini inancıyla ilgili bir itirafta bulundu. Şaman olduğunu söyleyen oyuncu Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı bir anıyla anlattı.

'Senin Mucizen' programına konuk olan tiyatro ve sinemanın "önemli" isimlerden Erdal Özyağcılar, ilginç açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı konuları ilk kez paylaştı.

Özyağcılar, Şamanizme inandığını söyledi.

Özyağcılar: Ben şamanım

Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı:

“9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”